"Ideální práce je, abych visel hlavou dolů z vrtulníku zavěšený na laně. Jen moje maminka z toho trochu šílí," usmívá se člen SDH Choustníkovo Hradiště. "Na stanici HZS ve Dvoře Králové nad Labem jsem se byl podívat mnohokrát. Spoustu profesionálních hasičů znám a jejich práce mě opravdu fascinuje," říká Dominik Nohejl. Na to, aby mohl vyrazit k zásahům, si bude muset počkat, až dovrší 18 let.

Jeho cesta mezi hasiče však rozhodně nebyla přímočará. "V útlém věku jsem se věnoval spoustě sportů a vyzkoušel jsem jich opravdu hodně, od fotbalu až po stolní tenis. Jenže žádný z nich nebyl ten pravý a rodiče už opravdu nevěděli, co se mnou. Byli opravdu zoufalí," přiznává.

Nohejlovi nakonec společně našli kroužek hasičů a bylo vyhráno. "Ten mě od prvního momentu začal bavit, naplňovat. Od té doby jsem se primárně věnoval tomuto sportu. Z úplného nováčka jsem se za pomoci skvělých trenérů dopracoval až tam, kde jsem teď. Vždycky mě podporovala rodina a známí. Věřili mi a já bych jim chtěl poděkovat, že stojí za mnou," oceňuje. "Tento sport mě toho opravdu hodně naučil a ukázal," dodává.

Jako malý začínal v SDH Hřibojedy, před rokem se přesunul k hasičům do Choustníkova Hradiště. "Byl jsem v Hřibojedech velice spokojený, trenéři se dětem velice věnují a dávají tomu vše. Přestup do Choustníkova Hradiště se zrodil z více důvodů. Jedním z nich bylo určitě to, že tento tým má moji kategorii. Co se týká Žirče, tak když jsem byl malý, ještě neměli sportovní tým a tak jsem k nim ani nemohl nastoupit," vysvětluje.

Získáním titulu mistra České republiky jeho ambice nekončí. Naopak. "Mým dalším cílem je dostat se do reprezentace ČR a reprezentovat naši republiku na mistrovství světa," prozrazuje svoje mety. Svůj úspěch chce využít také k tomu, aby se vědělo, že i mladší generace se věnuje hasičským soutěžím. "Bylo by dobré motivovat další děti a zvednout povědomí o požárním sportu, protože se o něm tolik nemluví a často ho lidé zlehčují, odsuzují a někdy jím i opovrhují," zdůrazňuje.