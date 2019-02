Největšího ohlas mělo loni v prosinci narozené mládě nosorožce černého, v pořadí už šestačtyřicáté ve Dvoře Králové. Po narození sameček vážil 41 kilogramů. „Je tak jedním z největších mláďat, jaké jsme tu kdy měli,“ uvedl zoolog Jiří Hrubý. Až se malý nosorožec objeví ve výběhu, mohou se návštěvníci těšit na mimořádnou podívanou. „Je to velmi silné a živé mládě. Po porodu mu stačila ani ne půl hodina a už se dokázalo poprvé postavit na všechny čtyři,“ připomněl zoolog.



Mezi nové přírůstky patří rovněž Olivia. Narodila se v prosinci a je v pořadí už 173. mládětem žirafy Rothschildovy ve východočeské zahradě. „Matkou je samice Obioma. Mládě je ve stájích v zázemí zahrady a do jara ji bohužel není možné vidět,“ řekla mluvčí zahrady Andrea Jiroušová. Číslo 173 potvrzuje, že Dvůr Králové je v chovu žiraf unikátem. „V žirafách a nosorožcích jsme světová velmoc,“ prohlásil ředitel zoo Přemysl Rabas.



Úspěšně se rozrostla také smečka psů hyenových, jednoho z nejohroženějších savců planety. Na konci prosince přivedla pětiletá fena Fiona na svět šest štěňat. Ve vrhu bylo původně třináct štěňat. Jedno ale bylo natolik slabé, že uhynulo přirozeně. Další zredukovala zoo po poradě s veterináři, aby zvýšila šance na přežití šesti nejsilnějších jedinců. „Fioně, která před příjezdem do Dvora Králové nikdy neměla mláďata, se u nás při každé říji podařilo zabřeznout a štěňata odchovat. To považujeme u takto mladé samice a při zvážení rizik, která s sebou chov psů hyenových nese, za velký úspěch,“ prohlásila zooložka Gabriela Linhart. Návštěvníci poprvé štěňata uvidí na začátku hlavní sezony ve výběhu v Africkém safari.



O dvě nová mláďata se loni rozrostla i skupina surikat, malých šelem původem z jihozápadní Afriky. Vidět je, spolu s dalšími sedmi dospělými jedinci, mohou návštěvníci už teď ve vytápěné expozici. Ve venkovní části se objeví až na jaře. Ačkoli se většinou ve skupinách páří pouze dominantní pár, o mláďata se nakonec starají všichni. Podobně jako jejich příbuzné mangusty nebo promyky si troufnou ulovit jedovatého hada nebo štíra. Obyčejně se však živí hmyzem, malými savci nebo ptáky a částmi rostlin.



V červnu se narodila v zoo dvojice lemurů kata, dostali jména Toník a Honzík. Skupinu madagaskarských poloopic tvoří kromě nových přírůstků ještě čtyři samice v čele s dominantní Madou, a jeden samec, který je od roku 2016 otcem všech mláďat lemurů narozených v Safari Parku.



O čtyři mláďata se loni roz- rostla také skupina gepardů. Narodila se samici Spirit Nameri, která pochází z prvních paterčat, která se ve Dvoře Králové narodila. V nejmladší gepardí skupině tak zoo ukazuje tři nové samičky a jednoho samce. Ve skupině těchto afrických koček nyní žije deset jedinců.



V létě přišlo ve Dvoře na svět také mládě damana skalního. Malého savce, který vzhledem připomíná spíš králíka, ale ve skutečnosti je nejbližším příbuzným slona, se povedlo ve východočeské zoo rozmnožit po šesti letech. K vidění je v pavilonu Africká savana i s rodiči - Elfem a Kaiou.