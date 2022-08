Mladé Buky připravují stavbu obytné zóny, developery láká i bývalý areál Texlenu

Mladé Buky pokračují v plánu postavit v obci novou obytnou zónu na zelené louce. Do podkrkonošského městyse sousedícího s Trutnovem má přilákat nové obyvatele. Kromě obce mají zájem stavět v Mladých Bukách rodinné a bytové domy také soukromí investoři, jak pražští, tak místní. Jedním z míst jejich zájmu je areál bývalé textilní továrny Texlen nebo další parcely kolem hlavní silnice do hor. Počet obyvatel by tak mohl narůst ze současných 2300 v průběhu dalších let až o několik stovek.

Na louce v Mladých Bukách, vedle silnice do Pece pod Sněžkou, vyroste obytná zóna. | Foto: Deník/Jan Braun