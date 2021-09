Reakcí bylo opravdu hodně. "Dostala jsem mailem nebo poštou pětistovku dopisů z celé republiky, včetně pohledu s karikaturami obou ministryň. Hodně jich bylo od starších lidí, což mě potěšilo. Devadesát pět procent jich bylo pěkných, ošklivých jen procent. Dostala jsem také obrovskou kytici růží, takovou jsem snad nikdy neměla," vylíčila Lucie Potůčková, jaká byla odezva na její postoj k plánované návštěvě ministryně financí Aleny Schillerové a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková dostala v reakci na odmítnutí návštěvy ministryň pětistovku dopisů, mezi nimi i pohled s karikaturou Aleny Schillerové a Kláry Dostálové.Zdroj: Deník/Jan Braun

"Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem," napsala v červenci starostka Mladých Buků Lucie Potůčková na twitteru. "Vytočilo mě, že by to byla společná návštěva s paní ministryní financí. Myslím, že spousta starostů z okolí by reagovala podobně, jenom já jsem ta držka, která to plácne na twitteru," vysvětlovala pro Deník svoji reakci. Starostka Mladých Buků kandiduje ve říjnových sněmovních volbách za uskupení STAN a Pirátů, obě ministryně za ANO.

S odmítnutím ministerské návštěvy souhlasil také ředitel základní školy v Mladých Bukách Pavel Petržela. "Když chtěly ministryně přijet v červenci, tak to bylo takové zvláštní. Hodně to působilo tak, že si jen chtějí udělat PR, vyfotit se a zviditelnit něčím, na čem tihle lidé neměli vůbec žádnou zásluhu. To se nám zdálo divné," řekl. "Pokud by přijely prvního září, tak nikoho neodmítneme, přijet na zahájení školního roku by určitě mohly. Už vůbec bychom neodmítli ministra školství," dodal.

S rozhodnutím obce a školy souhlasili i rodiče, kteří ve středu přivedli děti poprvé do školy. "Ministryně by sem nepřijely jen tak, byl to jasný záměr se zviditelnit. Přitom pro školu asi moc neudělaly. Proto byl postup obce správný, rozhodně ho schvaluji," vyjádřila se maminka prvňáka Samuela Markéta Fridrichová.