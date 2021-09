Zvýšit počet obyvatel ze současných 2313 o více než tři stovky a poskytnout jim možnost bydlení na zajímavém místě má za cíl projekt obytné zóny v Mladých Bukách. V obci se o ní mluví dvacet let, její model vznikl v roce 2003. Letos se vedení krkonošského městyse odhodlalo akci uskutečnit. Minulý týden zastupitelstvo potvrdilo její spuštění schválením zastavovací studie. Obrovskou plochu mezi základní školou a hlavní silnicí mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou zaplní 51 domků různých typů - sedmnáct rodinných domů, dvanáct dvojdomů, osmnáct řadových domů a čtyři bytové domy. V každém z bytových domů bude 10 až 11 bytů. Například pozemky k výstavbě rodinných domů jsou velké od 700 až po 1145 metrů čtverečních. Koncem příštího roku chtějí Mladé Buky začít prodávat pozemky.

Do výstavby infrastruktury, která se momentálně projektuje, budou investovat více než 50 milionů korun. Městys na ni použije peníze, které utrží za prodej lesů. Díky tomu získá zhruba dvacet milionů. Druhou polovinu chce vygenerovat z prodeje zasíťovaných pozemků v obytné zóně. Využije situace, kdy je po pozemcích v obci obrovský zájem.

POZEMKY JAKO OBECNÍ ZLATO

"Plocha velká téměř 40 tisíc metrů čtverečních, v atraktivní lokalitě mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou, na rovině uprostřed obce, to je obrovská deviza obce. Obzvláště v dnešní době, kdy je nedostatek bydlení a velká poptávka po výstavbě, je to doslova rodinné zlato," řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

"Cílem obce není na projektu vydělat, v porovnání nákladů a zisků chceme být na nule. Naším výdělkem budou přistěhovaní lidé. Do obce chceme dostat nové obyvatele, aby omládla," vysvětlila záměr budování obytné zóny. Ta má podle starostky potenciál mezi třemi a čtyřmi stovkami obyvatel, což by znamenalo zvýšení populace v obci o 10-15 procent. Vyplývá to ze socio-ekonomické právní studie, kterou si obec nechala zpracovat.

"Vnímáme, že lidé od nás nechtějí odcházet. Mladé Buky jako jedna z malá obcí v Královéhradeckém kraji rostou. Před sedmi lety jsme měli necelých 2 tisíce obyvatel, dnes jich jsou 2,3 tisíce, což ale neznamená, že jsme na tom demograficky dobře. Průměrný věk se nijak rapidně nesnižuje," dodala.

VÝSTAVBU SI OBEC POHLÍDÁ

Zastupitelé Mladých Buků schválili zastavovací studii, která přesně definuje počet a velikost domků. "Nechtěli jsme, aby vznikl nějaký satelit. Styl domků je hodně rozmanitý. Působí atraktivně," uvedla Potůčková.

Jeden ze čtyř bytových domů si bude chtít obec nechat pro sebe a využít ho pro startovací byty nebo bydlení pro seniory. "Předpokládáme, že největší poptávka bude po rodinných domech, kterých vznikne sedmnáct. Do studie jsme zařadili také kombinaci dvojdomků, které se v dnešní době hodně prodávají. Je to reakce na trh s realitami. Cílem je udržet si kontrolu nad obytnou zónou co nejdéle to bude možné a až ve finální fázi bychom projekt předali developerům, abychom si uhlídali, že na místě nevznikne apartmánová výstavba," upřesnila Lucie Potůčková.

Při výstavbě budou muset stavitelé dodržet zadání městyse, regulativy budou přísné. "Žádné výstřelky tady nechceme, nicméně nebudeme se bránit moderní architektuře. Žijeme na horách, budeme požadovat střechy sedlového typu. Nebudeme chtít vysoké ploty," naznačila podmínky výstavby.

Starostka je přesvědčená, že obsadit obytnou zónu by neměl být velký problém. "Hlad po bydlení bude. Už teď se lidé ptají. S dostavbou dálnice D11 se nestane, že by projekt byl nevyužitý a zůstaly volné plochy," poznamenala.

INVESTUJÍ MILIONY Z PRODEJE LESŮ

Projekt veliké obytné zóny v Mladých Bukách není ničím novým, v územním plánu je zahrnutý dvacet let. Pro obec to ale bylo zřejmě dlouho velké sousto. Nyní využije situace, kdy prodává lesy za miliony. Prostředky investuje do vybudování infrastruktury v obytné zóně. "Prodeje lesů vzbudil v obci vášně," přiznala starostka.

Z 200 hektarů, které jim patřily, prodávají Mladé Buky 80. "Úmyslem bylo převést lesy pouze na veřejné subjekty. Jednu třetinu, která se nacházela v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, si koupila Správa KRNAP, dvě třetiny lesů mají být převedeny na Českou lesnickou akademii Trutnov jako školní polesí. Rozhodovat o tom bude krajské zastupitelstvo. Celkově bychom získat získat z prodeje lesů 20 milionů," objasnila Lucie Potůčková.

Starostka počítá s tím, že výstavba obytné zóny výrazně zatíží lokalitu v blízkosti základní školy. "Výstavba bude strašně náročná, území to hodně zatíží, nájezd dopravy bude enormní. Obytnou zónu budeme budovat na více etap. Je to velké sousto na pět až sedm let," odhadla.

Přesně před rokem zastupitelé Mladých Buků zabránili změnou územního plánu developerské společnosti J&S z Prahy, aby postavila na loukách a polích pod Jánskou horou obytný a rekreační areál. Petici proti výstavbě tehdy podepsalo 1807 lidí. "Proces územního plánování byl napaden," řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková, jaký vývoj má situace. "Nemá to hlavu, ani patu stavět v tomto místě. Cílem obce je chránit si území tak, aby se stavělo na lokalitách k tomu určených," připomněla.

Developeři nakoupili pozemky v Mladých Bukách před sedmnácti lety, tehdy jako zemědělskou plochu. Zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo na změnu územního plánu, který byl schválen v roce 2005. Od roku 2006 se nedělo nic, půda ležela ladem, developer ani nekopl do země. Zastupitelé loni v září rozhodli, že pozemky patřící pražské firmě budou zanesené v územním plánu jako zemědělská plocha, nikoliv jako zastavitelné území. Prakticky tak znemožnili developerovi plánovanou výstavbu obytného areálu.

CO VYROSTE V NOVÉ OBYTNÉ ZONĚ V MLADÝCH BUKÁCH

rodinné domy: 17

dvojdomy: 12

řadové rodinné domy: 18

bytové domy: 4