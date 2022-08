Městys získal 25 milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury a další čtyři miliony, ze kterých bude financováno vybudování první části cyklostezky, přidá Královéhradecký kraj. Cyklostezka povede Hertvíkovicemi podél silnice první třídy. „Měli jsme ji v plánu několik let. V obrovské konkurenci ostatních obcí jsme na ni konečně dostali dotace. Půjde o kombinovaný chodník a cyklostezku s obrubníkem a osvětlením. Šířka bude tři metry. Dojde kvůli tomu k zúžení silnice. Hodně to změní vzhled obce,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Cyklostezka povede od konce Hertvíkovic po horní autobusovou zastávku. Letos na podzim chtějí Mladé Buky vysoutěžit dodavatele a na jaře začít stavět.

„Jde o páteřní cyklotrasu číslo 22, jednu z hlavních krajských cyklostezek, která začíná ve Vrchlabí. Její část se staví také v Lánově. Do Hertvíkovic by se měl v budoucnu napojit úsek z Rudníku,“ vysvětlila Potůčková.

Ceny se těžko odhadují

Druhá část cyklostezky povede z Hertvíkovic ke kostelu v Mladých Bukách, třetí etapa zavede cyklisty přes vnitřní část Mladých Buků až k okraji Trutnova, kde se v Horním Starém Městě u Hospody U Kousala napojí na stávající trutnovskou cyklostezku.

„První část bude stát 35 milionů korun. Druhá část podobně, budou se tam dělat gabionové zdi. Nejméně nákladná bude třetí část, kdy se budou jenom malovat čáry pro cyklostezku na silnici ve vnitřní části obce. V dnešní době se ceny velmi těžko odhadují. Všechny tři části cyklostezky by měly stát kolem 80 milionů korun. Budeme si určitě část financovat z našich prostředků. Obec je závislá na tom, aby na cyklostezku získala finance, jinak ji nemá šanci zaplatit,“ uvedla starostka.

Po dobu výstavby cyklostezky bude v Hertvíkovicích úsekový radar. Po jejím dokončení se má přesunout do trutnovské městské části Babí. Jeden úsekový radar už v Mladých Bukách je, vedle fotbalového hřiště kasíruje řidiče na trase na hory. „Jsem strašně ráda za to, že v Hertvíkovicích úsekový radar bude. Dlouho jsem o něj žádala Městský úřad v Trutnově. Silnice první třídy v Hertvíkovicích je široká a svádí k rychlé jízdě, kamiony to tam hodně valí,“ upozornila starostka.

„Než se dokončí všechny úseky cyklostezky, budou celé Hertvíkovice pod dohledem úsekového radaru. Pak se může vymyslet další řešení, například mobilní radary, které se budou průběžně přesouvat. Budeme zkoumat technologie měření, které udělaly velký pokrok. Určitě budeme mít na lampách čítače dopravy, abychom věděli, kolik projede v Hertvíkovicích náklaďáků, jaký je tam provoz. Umístíme tam i kameru,“ upřesnila Potůčková.

