Mladé Buky znovu povede právnička Lucie Potůčková

Mladé Buky - Na další čtyři roky zvolili zastupitelé starostkou městyse Lucii Potůčkovou. Třiačtyřicetiletá právnička (sdružení Mladobučáci) povede obec už ve druhém funkčním období za sebou.

Lucie Potůčková.Foto: Robert Feješ

Novým místostarostou se stal její kolega z kandidátky Martin Vích. Ve spojení se sdruženími Jsme zde doma, Starostové a nezávislí, a Sdružení kandidátů ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislí má koalice většinu deseti hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu. "Stačilo by nám ke koalici oslovit jen jednoho z nich, ale jelikož jsme spolupracovali už před volbami tak jsme byli na té desítce v podstatě domluvení," oznámila starostka Lucie Potůčková.

Kdo tvoří koalici* starostka Lucie Potůčková, místostarosta Martin Vích, Šárka Koubová, Jaroslav Dlabal, Robert Feješ, Klára Hromádková, Antonín Posejpal (všichni Mladobučáci)

* Pavel Petržela (Starostové a nezávislí)

* Jarosla Andělová (Jsme Zde Doma)

* Jaroslav Hák (sdružení ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislí).

Nebudou se odehrávat převratné změny, ale mělo by se plynule pokračovat v už rozjetých investičních akcích. „Například vybudování technické infrastruktury pro velkou obytnou zónu, která by mohla přinést do obce tři sta nových obyvatel, ne-li víc. To je pro nás zásadní, budeme na tom nyní aktivně pracovat," řekla Potůčková k chystané výstavbě na obecních pozemcích vedle základní školy.



Další velkou výzvou je napojení na cyklostezku, která by měla vést z Vrchlabí přes Rudník, Hertvíkovice a Mladé Buky do Trutnova. "Bude to finančně i administrativně dost náročná akce," zdůraznila starostka.



V plánech městysu je rovněž vybudování komunitního centra seniorů a byty pro seniory. "Koupili jsme od kraje budovu bývalého pekařského učiliště, měla by projít náročnou rekonstrukcí," uvedla Potůčková.



Čtvrtou velkou investiční akcí bude rekonstrukce základní školy. "Dostali jsme na ní dotaci 35 milionů korun," potvrdila Lucie Potůčková.