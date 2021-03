V obou případech přitom použili smyšlenou, nicméně hodnověrnou legendu a na dotazy policistů odpovídali opakovaně přesvědčivě. Policista proto neměl jediný důvod jim nevěřit. Celý „výlet“ si osazenstvo automobilu nahrávalo na mobilní telefon. Cestující v autě neskrývali po projetí oběma stanovišti radost nad tím, jak vyzráli na policisty.

Poté, co se video objevilo na sociálních sítích, začali policisté konat. Rychle zjistili totožnost tří mužů, kteří teď čelí podezření ze spáchání přestupku. "Překvapilo nás, co všechno někteří lidé vymýšlí, aby mohli obejít různá opatření. Je to nezodpovědné chování lidí v době, která zůstává nadále velmi vážná," poznamenala policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

"Policista na kontrolním stanovišti nemá primárně důvod lidem nevěřit při prokazování důvodů. Lidé sami by se však měli chovat zodpovědně k sobě i k druhým. Policie vnímá situaci občanů a doufá, že stejné pochopení budou mít občané i pro naši nelehkou práci," dodala.