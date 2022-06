Na děti však nečekají jen muzejní exponáty, ale díky desetimilionové dotaci z fondů EU je pro ně připravena také digitální expozice. Právě k její realizaci směřuje projekt Digitální brána do dějin, který vznikl s podporou evropských strukturálních a investičních fondů.

„Z projektu financujeme vývoj aplikace pro žáky škol, jejíž obsah je navázaný na stálou expozici Muzea východních Čech a potřebná média. Těmi jsou tablety a nabíjecí skříně. Za zmínku stojí i haptické modely, které budou žáci při výuce v muzeu využívat,“ říká projektová manažerka muzea Ivana Valášková.

Expozice Cesty města, umístěná ve ve dvou podlažích historické budovy muzea, je tvořena třemi částmi. První, nazvaná K městu českých královen, je věnována vývoji Hradce Králové ve 13. až 16. století. Instalace je zasazena do historických kulis Velkého náměstí a dominuje jí trojrozměrný model středověkého města.

Na ni navazuje druhá část, která přibližuje život východočeské metropole sevřený v bastionové pevnosti. Pomyslnou tečku za tímto obdobím představuje bitva na Chlumu. Ústředním exponátem této části, pojmenované K pevnosti, je model města v roce 1865. Soudobou atmosféru pak dotváří figuríny v historických oděvech a multimediální projekce.

Třetí část expozice, výstižně nazvaná K Salonu republiky, zabírá dva sály třetího nadzemního podlaží. Návštěvníky provází obdobím až po vrchol první republiky. Urbanistický a stavební vývoj, který prostřednictvím Gočárovy a Kotěrovy architektury vtiskl městu nezaměnitelnou tvář, reprezentují imitace Pražského mostu a kiosku.

Druhý sál je pojatý jako prvorepublikové náměstí s výlohami obchodů, které slouží jako vitríny pro prezentaci exponátů, a replikou proslaveného a dodnes fungujícího Bia Central. Dominantním prvkem instalace je automobil Start, vyrobený v roce 1929 přímo v Hradci Králové.

Autentičnosti veřejného prostoru dodávají světelné sekvence, které imitují střídání denních a nočních hodin, atmosféru podkresluje dobová hudba.

Cílí na žáky druhého stupně

Projekt cílí na žáky čtvrtých až devátých tříd základních škol. „Finance z fondů EU pomohly digitálně zaznamenat naši historii. Díky tomu mohou žáci trávit výuku směrovanou k historickému vývoji Hradce Králové v neformálním prostředí, kterým muzeum bezesporu je. Učitelům nabízíme přístup k dokumentům vážícím se k historii města, výukovým videím i doplňkovým didaktickým materiálům pro žáky. Rozšířenou verzí aplikace je verze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně cílímena dyslektiky a dysgrafiky,“ pokračuje Ivana Valášková.

Celková částka na realizaci projektu Digitální brána do dějin dosahuje 13 milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci přes deset milionů korun. Na spolufinancování se podílí rovněž Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem muzea. Práce na projektu běží od roku 2020, ukončení je plánováno na sklonku letošního roku. Projekt cílí na rozvoj moderních informačních technologií ve výstavní a expoziční činnosti a také rozvoj muzejní pedagogiky.

S podporou projektu, s ohledem na školní děti a dětské návštěvníky, pomáhá pracovníkům muzea maskot pavouček Muchomil. Kromě kartonové postavičky, která děti vítá už ve vstupním vestibulu historické budovy na Eliščině nábřeží, bude pavouček Muchomil návštěvníkům co nevidět k dispozici i virtuálně prostřednictvím svého vlastního facebookového účtu.

„Sice zatím nechává nahlédnout pod pokličku jenom tvůrcům, ale už se moc těší na podzim, až se do interakce s dětmi pustí naplno,“ prozrazuje projektová manažerka muzea.

Ivana Valášková: Rádi bychom pokračovali v otevírání bran

O projektu Digitální brána do dějin, podpořenému z evropských fondů, jsme si v inscenované prvorepublikové kavárničce přímo v nové stálé expozici Muzea východních Čech Cesty města povídali s projektovou manažerkou Ivanou Valáškovou a kurátorkou muzea specializovanou na dějiny 20. století Zdeňkou Kulhavou.

Zdroj: Deník/Jiří ŠmeralCo stálo na počátku projektu, co vás přivedlo na myšlenku rozšířit stálou expozici z historie města o edukativní audiovizuální rozměr?

Ivana Valášková: Pojetí našeho muzea prochází v současné době velkým vývojem, a protože my zde v Muzeu východních Čech v Hradci Králové pojímáme muzeum nejen jako instituci zřízenou za účelem získávání a zpřístupnění sbírek muzejní povahy, ale i jako místo setkávání, bádání a vzdělávání, snažíme se zpřístupnit informace zábavnou a zážitkovou formou. K tomu využíváme moderních technologií i mechanických interaktivních prvků. Díky projektu zpřístupníme školním třídám i jednotlivcům další nadstavbu naší stálé expozice. Výuka tak pro ně bude názornější a zábavnější.

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci a jakým způsobem vám pomohly evropské finanční prostředky?

Ivana Valášková: Tvorba takové aplikace není jednoduchá záležitost a od myšlenky k realizaci nás dělily především finance. Právě dotační program Evropské unie nám umožňuje realizovat naše přání přesunout výuku ze školních lavic do prostor pevně spjatých s historií našeho města, tedy do kotěrovského muzea. Zde si můžou žáci historii sami zažít a podílet se například na stavbě lomeného oblouku.

Zdeňka Kulhavá: Připravili jsme čtyři základní edukační programy v jednotlivých expozičních celcích pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Pro první stupeň máme připravený program v části expozice věnované městu v době českých královen. Pro druhý stupeň jsou připravené programy ve všech celcích, jak v části K městu českých královen, tak i K pevnosti a K Salonu republiky, které pokrývají dějiny Hradce Králové od středověku až do poloviny 20. století. Programy, které vznikly díky podpoře z fondů EU, jsou zařazené do rámcových vzdělávacích programů, kdy akcentujeme jak jednotlivé vzdělávací oblasti, tak i průřezová témata.

Také klademe důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků prvního i druhého stupně. Výstupem jsou aplikace dostupné pro první i druhý stupeň základních škol a na své si přijdou i děti se speciálními potřebami ve výuce.

Jaké plány máte do budoucna, chystáte něco nového, třeba nějaký obdobný rozvojový projekt?

Ivana Valášková: Tato aplikace otevírá bránu do dějin a rádi bychom v otevírání bran pokračovali. V současné době vznikají nové nápady na pojetí stálých expozic, a digitální vzdělávací zdroje do nich rozhodně patří. Budeme rádi, když se u nich znovu potkáme!

