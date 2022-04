V pátek ráno začal v malém sále Městského úřadu Trutnov sedmý ročník výstavy železničních modelů a kolejišť v provozu, kterou připravili členové spolku Modelová železnice Trutnov.

Modeláři vystavují vláčky na městském úřadě v Trutnově | Foto: Miloš Šálek

Výstava je otevřená v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin. Vstupné je 70 Kč, děti zaplatí 30 korun. Vedle prezentace modelových kolejišť jsou na programu představení českých výrobců, prodej modelů, příslušenství a doplňků, videoprojekce a ukázky modelových postupů, například výroba skal, stromů, stavba budov, a to vždy od 14 hodin.