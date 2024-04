Městský úřad Dvůr Králové nad Labem začíná využívat budovu bývalé ZŠ Komenského, která se po rekonstrukci změnila na moderní bezbariérovou administrativní budovu.

Poté, co letos v únoru skončily stavební práce, které trvaly rok a půl, došlo k dokončení interiérů a vybavení kanceláří. „Nyní jsou všechny prostory zkolaudovány, takže můžeme postupně přestěhovat ty odbory městského úřadu, které sídlily mimo hlavní budovu úřadu na náměstí T. G. Masaryka čp. 38, samozřejmě kromě pracoviště v Nedbalově ulici, kde i nadále zůstane registr vozidel," vysvětluje Jan Sedláček, tajemník Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

V nových prostorách tak již od středy 17. dubna působí pracovníci odboru životního prostředí, kteří se do 4. nadzemního podlaží nové administrativní budovy přesunuli z domu čp. 59 na náměstí T. G. Masaryka. Následovat bude stěhování odboru obecní živnostenský úřad z budovy čp. 35 na náměstí T. G. Masaryka, a to do 2. nadzemního podlaží budovy v Komenského ulici. Poté se do zrekonstruovaných prostor přesunou ještě odbor ekonomiky a majetku města, odbor rozvoje, investic a správy majetku, odbor školství, kultury a sociálních věcí a také část pracovníků z odboru informatiky.