Na Sněžce dokonce řádil orkán, v nárazech dosahoval síly 157 kilometrů za hodinu. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to byl nejvyšší náraz větru na území ČR. V Pardubicích nouzově přistál Boeing 737 Českých aerolinií na trase z Amsterdamu do Prahy, který marně kroužil nad pražským letištěm. V letadle bylo 178 cestujících, 35 jich v Pardubicích vystoupilo a nechtělo dál v letu pokračovat. Letadlo po dotankování a umírnění počasí pokračovalo do Prahy.

Podobně silný vítr v Česku nefoukal už několik měsíců.

Zabezpečit skleníky, neparkovat u stromů

Podle výstrahy meteorologů by si lidé měli zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky. Doporučují nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů, nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení, na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry, dodržovat pokyny Horské služby.

V Královéhradeckém kraji evidovali energetici čtyři poruchy na vedení vysokého napětí na Rychnovsku, v Pardubickém kraji 24. V mnoha případech energetikům bránily vzrostlé stromy k tomu, aby se dostali k poruše a museli se přes ně prořezat.

„Naši technici jsou v terénu a na obnovení poruch pracují, jak jen to vítr dovolí,“ sdělila mluvčí energetické společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

„Silně fouká, proto i my musíme dbát na bezpečnost našich pracovníků, kdy hlavně v lesích padají vzrostlé stromy a větve,“ upozornila. „Naši technici jsou v terénu a i přes špatné počasí, komplikovaný terén a déšť na opravách stále pracují. Pomáhají nám i pracovníci externích firem,“ dodala mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Hasiči se nezastavili

Zatímco noc z neděle na pondělí byla ještě pro hasiče v Královéhradeckém kraji klidná, od pondělního rána se nezastavili. Během dne řešili více než sedmdesát událostí, které souvisely se silným větrem. Nejvíce výjezdů měli mezi desátou hodinou dopoledne a druhou hodinou odpolední, poté intenzita větru začala slábnout a ustávala i činnost jednotek.

Odstraňovali především spadlé stromy a větve z pozemních komunikací, na některých místech vítr poškodil také střešní krytiny. Větší materiální škody ani zranění osob vítr do pondělní 17. hodiny nezpůsobil.

Strom v kolejišti

V Týništi nad Orlicí spadl vzrostlý strom do vlakového kolejiště, totéž se přihodilo v Jaroměři ve směru na Rychnovek. V Hradci Králové a okolí řešili hasiči během pondělí zhruba dvacet událostí - například v Hradci Králové, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou nebo Třebechovicích pod Orebem. V Libranticích hasiči zajistili část utrženého plechu na střeše domu a podobný problém řešili v Rooseveltově ulici v Chlumci nad Cidlinou. V Zachrašťanech nechybělo mnoho a strom mohl spadnout na střechu stodoly a způsobit větší škody. Skončil naštěstí jen na místní komunikaci, hasiči strom rozřezali, uklidili a místo předali starostce obce.

Vítr řádil ve Škodovce

Na Trutnovsku řešili hasiči osm událostí - v Hostinném, kde vyvrácený strom spadl do zahrady vedle plotu a dotýkal se domu, Dvoře Králové nad Labem, Kunčicích nad Labem, v Doubravici, Dubenci nebo Trutnově.

Na Rychnovsku hasiči vyjížděli k patnácti událostem, například v Opočně, Skuhrově nad Bělou, Sněžném, Borohrádku nebo Svídnici. V areálu společnosti Škoda Auto v Kvasinách vítr uvolnil plech na střeše jedné z hal. Hasiči ze stanice Rychnov nad Kněžnou a místní jednotka podnikových hasičů za pomoci automobilové plošiny plech zajistili proti dalšímu poškození.

Na Náchodsku hasiči zasahovali v Jaroměři, Hronově, Starém Městě nad Metují nebo Hejtmánkovicích.

Na Jičínsku řešili hasiči patnáct událostí, například ve Staňkově, Hořicích, Ostroměři, Cerekvicích nad Bystřicí, Staré Pace, Milíčevsi nebo Lázních Bělohradě.

Mimo provoz se v pondělí ocitly oba úseky kabinové lanové dráhy z Pece pod Sněžkou na Sněžku, kabinové lanovky z Janských Lázní na Černou horu a čtyřsedačkové lanovky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.

Podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného nebyly v Krkonoších zpozorovány výraznější škody napáchané silným větrem. Na horách se objevila hustá mlha a chladné počasí. Například u Výrovky byly v pondělí odpoledne čtyři stupně nad nulou a velmi špatná viditelnost.

Přistání v Pardubicích

V neplánovaný výlet do Pardubic se v pondělí dopoledne změnil pravidelný let Českých aerolinií z nizozemského Amsterdamu do Prahy. „Z důvodu počasí byl let odkloněn na naše letiště, kde přistálo dvě minuty před polednem. V letadle bylo 178 cestujících, 35 jich tu vystoupilo a nechtělo dál v letu pokračovat. Letadlo po dotankování a umírnění počasí pokračovalo ve 13.40 do Prahy,“ informovala ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová.

V pondělí to nebyl jediný let, který z důvodu počasí do Prahy neletěl. „Došlo také k přesměrování letu společnosti Lufthansa z Frankfurtu do Prahy. Ten byl přesměrován do Vídně,“ informovala mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková a dodala, že kvůli silnému větru v pondělí více než deset letů vyčkávalo na přistání v Praze od třiceti minut do jedné hodiny.