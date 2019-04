Propadlou část vozovky na mostě stavbaři začali kvůli nízkým teplotám jen provizorně řešit už v listopadu. Nyní bude povrch odfrézován a nahrazen novou speciální směsí.

Řidiči se musí do 28. dubna spokojit s objízdnými trasami. Pro nákladní vozidla jedoucí od Hostinného povede objížďka ulicemi Spojených národů, Nerudova, Nedbalova a Tyršova směr centrum a zpět. Nákladní doprava firem, které sídlí v lokalitě Slovany, bude umožněna okolo kostela sv. Jana Křtitele. Vozidla nad 3,5 tuny budou moci vjet do Husovy ulice ve směru k bráně, pokračovat budou do Palackého ulice a k náměstí Republiky. Změny musely nastat i v městské hromadné autobusové dopravě, pro kterou platí výlukové jízdní řády.Pro cestující na lince č. 1 bude dočasně zrušena zastávka „kostel“, kterou nahradí zastávka „obecní domy“. Pro cestující na lince č. 2 bude zastávka „kostel“ zrušena o víkendu 27. a 28. dubna. Nahrazena bude opět zastávkou „obecní domy“.

"Protože pro přejezd z jedné strany Labe na druhou zůstane k dispozici pouze most Jana Opletala na Denisově náměstí, řidiči musejí během následujících dní počítat se zahuštěním dopravy a drobným zdržením jak na Benešově nábřeží, tak v ulicích 17. listopadu, 28. října nebo v Heydukově ulici," upozornila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.