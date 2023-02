Pod hlavním mostem přes Jizeru v Semilech vede část cyklostezky zvaná Z údolí Jizery do údolí Bobru, rádi se tady prochází místní i turisté. Pohled na spodek mostu ale není příliš vábný. „Každou chvíli nám to spadne na hlavu. O tohle by se mělo město starat a ne o nějaké schody u krematoria,“ popsala jedna ze seniorek, které se pod mostem procházely v pondělí odpoledne. Z mostu vykukují části armatury, beton opadává. V mrazivém počasí je vidět, že konstrukcí protéká voda, tvoří se tu kaskády rampouchů.

Situace se ale letos zcela změní. Na jaře má začít stavba nového mostu za zhruba 60 milionů korun, konečná cena vzejde z veřejné soutěže, kterou vypsal Liberecký kraj. Ten jako vlastník ponese podstatnou část financování.

Město Semily nechá za 5 až 8 milionů korun vybudovat nové veřejné osvětlení, zrekonstruovány budou schody pod mostem a jedny dokonce přibudou. „Upraví se také část cyklostezky pod mostem,“ doplnila starostka města Lena Mlejnková.

Nový most má mít oproti současnému širší vozovku i chodníky po obou stranách. Ty budou nově od silnice odděleny zábradlím. „Dnes mají dva dospělí chodci problém se vyhnout, po stavbě bude přechod, ale i přejezd mostu dalece komfortnější. Z chodníků budou krásné výhledy na řeku, což doplní náš projekt Doteky vody,“ popsala Mlejnková.

Protože most bude v první fázi zcela odstraněn, řidiče čekají objížďky. A to po novém mostě u sídliště Řeky v Jatecké ulici, který nechalo postavit město Semily. Nenastane tak podobná situace jako v roce 2015, kdy kraj nechal zrekonstruovat most přes Jizeru v nedalekém Železném Brodě. Tehdy musel být přes řeku postaven pontonový most, v místě přejezdu řeky se pak tvořily obří fronty z obou stran.

Provizorní řešení z roku 1994

V Jatecké ulici v Semilech přitom byl ještě loni pontonový most, který byl postaven v roce 1994 jako provizorní řešení. A už v době svého vzniku vykazoval vady. Nahradil ho nový most za 36,7 milionu korun, pěti miliony se na akci podílel i kraj. Dnes je most širší, obousměrný, pojme i tranzit plánované objížďky. „Budeme mít ve městě dva plnohodnotné, nové mosty, což je velké plus,“ doplnila starostka Semil.

Jenže co s pěšími, kterých po hlavním mostě prochází denně stovky? Most v Jatecké je od centra města daleko. „Kousek nad stavbou bude provizorní lávka pro pěší, obyvatelé se nemusí obávat, že by museli obcházet město,“ dodal hejtman.

Oba nové mosty mají mít životnost až sto let. „Další část řešení dopravy bude hotová. V příštím roce nás čeká výstavba dopravního terminálu u stávající železniční stanice. Sem se přesune autobusové nádraží, které stojí v cestě plánovanému průjezdu městem. Ten bude Liberecký kraj realizovat v roce 2025,“ doplnila Mlejnková.