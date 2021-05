Most na silnici do Pece pod Sněžkou je na odpis. Kraj vybuduje nový

Královéhradecký kraj postaví v Temném Dole na příjezdové silnici do Pece pod Sněžkou úplně nový most. Ten současný je v havarijním stavu. Odhalila to mimořádná prohlídka.

Most v Temném Dole v Krkonoších je v havarijním stavu, kraj tam vybuduje nový. | Foto: Miloš Šálek

V současné době most unese maximální váhu 20 tun. "V Temném Dole hodláme postavit úplně nový most. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, nyní probíhá řízení pro povolení stavby. Do té doby musíme na mostě provést provizorní opravy, abychom vrátili jeho původní nosnost a umožnili vjezd vozům těžším než 20 tun," uvedl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř. Cena za provizorní opravy se odhaduje na 4 miliony korun. Oprava proběhne ve dvou etapách. Po první polovině mostu by vozidla mohla jezdit v původním zatížení v červenci. V současné době je doprava na mostě v Temném Dole svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena semafory. Nosnost mostu je 8 tun pro dvě vozidla, 20 tun platí pro vjezd jednoho vozidla. Zároveň s tím je v úseku mostu omezena rychlost na 30 km/h. Budou Krkonoše plné Čechů? Hoteliéři vyhlížejí silné prázdniny Přečíst článek › "Provizorní opravu provedeme ve dvou etapách, takže vozidla během stavby po mostě projedou. Předpoklad ceny oprav jsou čtyři miliony korun, přesnou částku ale budeme znát po dokončení aktuálně probíhajícího výběrového řízení na stavební firmu," dodal Řehoř. Podle plánu by první etapa opravy měla od července umožnit původní nosnost mostu v jednom jízdním pruhu. V obou směrech bude průjezd umožněn až po dokončení druhé etapy. Královéhradecký kraj své mosty kontroluje pravidelně dvakrát do roka. Jednou za čtyři roky se pak provádí hlavní kontrola, kterou na mostě v Temném Dole kraj uskutečnil mimořádně už po třech letech. Komplikace na cestě do Pece. Díra v silnici, omezení jsou na dvou místech Přečíst článek ›