Stavba mostu přes Jizeru v Semilech měla začít už v příštím týdnu, firma ale udělala chybu a začátek se musí posunout. Důvodem je chráněný druh ryby, kvůli kterému není možný do června vstup do říčního koryta. Most měl být původně zavřený už od neděle 24. března.

Stavba nového mostu v Semilech se kvůli ochraně vranky obecné posouvá o dva měsíce a začne až 1. června. “Důvodem je, že firma Eurovia CS včas nereagovala a nevzala na vědomí rozhodnutí, které vydal odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje,” uvedl krajský mluvčí Filip Trdla.

Úřad sice udělil výjimku z ochranných podmínek chráněného druhu vranky obecné, avšak pod podmínkou, že v období od 1. března do 30. června nebude umožněn vstup do koryta řeky Jizery. Stavba mostu se kvůli tomu musí narychlo posunout a začne až 1. června 2024, i tak jde o mimořádně zkrácený termín zákazu vstupu do Jizery.

„Situace mě velice mrzí, ovšem jedná se o rozhodnutí krajských úředníků, které musíme respektovat. Je to stav, který nemůžeme ovlivnit. Stavbu budeme nyní monitorovat a od 1. června začne zhotovitelská firma Eurovia CS konečně stavět tak, aby most byl letos dokončen,“ uvedl statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

V korytě řeky Jizery se nachází vranka obecná, která patří mezi chráněné druhy ryb, a to v rámci chráněných území v evropsky významné lokalitě v Semilech.

„Celé je to pro mě jen obtížně srozumitelné. Nejen to, že firma zcela opomněla rozhodnutí vydané úřadem, ale i to časové omezení z něj vyplývající, které je pro stavební práce limitující. Všechny nutné práce na mostě v zimě prostě neprovedete a větší část vhodného času zase omezuje krajské rozhodnutí,” řekl hejtman Martin Půta. “Respektuji stanovisko o ochraně, ovšem myslím si, že se dotčené orgány státní správy ani nezabývaly zohledněním a posouzením veřejného zájmu dané stavby,“ dodal.

Most, u kterého je nyní rekonstrukce v běhu, slouží i jako přístup do centra Semil, je velmi zatížený, denně po něm projíždějí tisíce automobilů. Čeká ho demolice a stavět se bude nový most. „Je i ekonomicky výhodnější most zbourat a postavit nový, protože ani široké chodníky, které chceme, by nebylo možné na současnou konstrukci napasovat,“ řekla už dříve semilská starostka Lena Mlejnková.

Rekonstrukce hlavního mostu v přes řeku v Semilech byla v plánu už loni a měla být hotové do konce roku. Kraj ale musel zopakovat veřejnou zakázku, protože všechny nabídky z prvního pokusu překročily maximální cenu lekce přes 74 milionů korun. „Stavba není nijak složitá, proto by měl být most zcela nový ještě letos,“ uvedl loni na jaře hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Původní odhad se nestihl, a tak je nyní v plánu stavbu dokončit do konce října 2024.

