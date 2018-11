Mrazivé probuzení. V Adršpachu klesla teplota nejvíc

Východní Čechy - Poslední listopadový čtvrtek bude zřejmě nejstudenějším dnem celého měsíce. V Adršpachu klesla teplota v vzduchu v brzkých ranních hodinách na 13 stupňů pod bodem mrazu, ovšem přízemní teplota byla ještě asi o tři stupně nižší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Podobně bylo mezi druhou a čtvrtou hodinou v noci i v Deštném, ale tam se dle výsledků měření křivka do 8. hodiny ranní postupně vyšplhala k minus 5 stupňům.



Mráz štípe do tváří i na Luční boudě, kde bylo ráno téměř 12 pod nulou, na Labské boudě je asi jen o jeden stupeň tepleji. Stejně jako na Luční boudě naměřili ve dvě hodiny v nocí i v Králíkách, ale nad ránem se tam teplota zvedla přibližně o čtyři stupně. Desetistupňový mráz hlásili také v Náchodě, Broumově, Hrušové a části obce Janov v okrese Svitavy.



V Hradci Králové sice nad ránem klesal teploměr k minus devíti stupňům, po šesté hodině se ale počasí trochu umoudřilo a "oteplilo" se zhruba o tři stupně. Samozřejmě v různých částech města se hodnoty na domácích meteostanicích a teploměrech mohly mírně lišit.



Lidé v Jičíně a Houlovousech se dnes probouzeli do zhruba pětistupňového mrazu.



Teplota vzduchu se měří ve výšce dva metry nad zemí. Jedním z nejchladnějším míst v republice je Adršpach. Leží v mělké kotlině poblíž hranic s Polskem, a když vane vítr ze severu, rtuť teploměru zde ráda padá hodně hluboko.