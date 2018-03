Musher Vondrák vyrazí na nonstop závod za severním polárním kruhem

Rudník - Rekordman v počtu prvenství v nejstarším českém klání psích spřežení, krkonošské Ledové jízdě, absolvuje příští týden jeden z nejtěžších světových závodů v Norsku.

Rudnický musher VondrákFoto: DENÍK/Michal Fanta

Musher Jiří Vondrák z Rudníku na Trutnovsku letos v lednu vynechal francouzský mítink La Grande Odyssée.

V Savojských Alpách měl obhajovat prvenství z loňského roku, letošní start zrušil. „Bylo to kvůli špatné přípravě. Podzim byl v Podkrkonoší strašně vlhký, od září do listopadu pršelo. Neexistovala možnost najít terén, kde by se dalo trénovat. Všechno bylo pod vodou, brutálně rozmáčený. Nemělo cenu v tom trénovat se psy,“ vysvětloval zrušení účasti Jiří Vondrák. Jet do Francie bez pořádného tréninku, to by byla podle něj sebevražda. „Nemá cenu trápit psy a sebe. To je naprosto zbytečné. Je jednodušší a vůči psům absolutně nejohleduplnější závod vynechat.“ Rozhodování proto ani nebylo těžké. „Na prvním místě jsou psi. Pokud uznám, že nejsou připraveni na takový závod, tak ho prostě nepojedu,“ zdůraznil.

Zahraniční dobrodružství si místo toho užije příští týden na nejsevernějším území pevninské Evropy v Norsku. V městečku Alta za severním polárním kruhem odstartuje 9. března nonstop závod Finnmarkslopet na 545 kilometrů. „Chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Příprava zatím probíhá celkem dobře. Pomohla k tomu i Ledová jízda, při které jsme nacvičili bivakování, krmení venku a další věci,“ řekl. V přípravě absolvuje v Krkonoších za den i devadesátikilometrové etapy. „Start v Norsku jsem konzultoval s Radkem Havrdou, který Finnmarkslopet jel. Čerpám informace, kde se dá. Když už někdo zkušenost má a je ochoten se o ní podělit, tak by byla škoda toho nevyužít,“ doplnil.

Norský maraton se jede na jeden zátah. Povinná je pauza v souhrnné délce 22 hodin během doby závodu. „Na dvou vybraných místech jsou povinné přestávky na dvě a šest hodin. Zbytek je na musherovi, jak si pauzy logisticky rozvrhne,“ upřesnil Vondrák. Jeho cílem bude slavný závod především dokončit. „Ambice na výsledek si nedělám, půjde o sbírání zkušeností,“ konstatoval. Za severním polárním kruhem nebude především v konkurenci Seveřanů jediným Čechem. Vydají se na něj rovněž Jana Henychová a Roman Habásko.

NORSKÝ MARATON



Finnmarkslopet má obrovskou tradici, letos se jede 37. ročník, a prestiž. Patří mezi nejlepší závody na světě. „Dva jsou na Aljašce, dva v Norsku a k tomu Odyssea ve Francii,“ objasnil Jiří Vondrák. Příští týden si tak vyzkouší druhý mítink z elitní světové pětice. Vyjede na něj z lokality Alta, která byla osídlena minimálně 4200 let před naším letopočtem, jak dokazují archeologické nálezy nástěnných maleb, a od roku 1985 figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.