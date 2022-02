FOTO: Musheři vystartovali na Ledovou jízdu v Krkonoších, začali noční etapou

Jiří Vondrák absolvoval tři etapy za necelých sedm hodin. V sedmiminutovém odstupu za ním skončil při své premiéře v Ledové jízdě Aleš Schejbal působící v Peci pod Sněžkou s běžkařem Leošem Mastníkem. Třetí byl rakouský musher Robert Reitinger s Janem Dvořáčkem.

"Byla správná zima, pořád sněžilo, museli jsme více upravovat trať, ale závodníci si s podmínkami poradili. Takové počasí ke Krkonoším patří a dělá závod zajímavějším. Pokud by se konal za azurového počasí s naleštěnými cestami, tak by to nebyla ta správná Ledová jízda. Při té mají být podmínky drsnější. Kvůli tomu účastníci na závod jezdí. I podle rakouského mushera Roberta Reitingera má tento závod jedinečnou atmosféru, která v zahraničí nemá obdoby v tom, že závodníci se svými posádkami společně bivakují tři dny," uvedl ředitel Ledové jízdy Aleš Pícl.

"Pro závod bylo skvělé, že někdo konečně dupal Jiřímu Vondrákovi na paty. Mezi ním a Alešem Schejbalem, který měl vynikajícího běžkaře Leoše Mastníka, byl ve srovnání s dřívějšími ročníky malý rozdíl, v etapách dojížděli v těsném rozestupu. Dříve byl Jirka Vondrák dominantní a je dobře, že se někdo přibližuje k jeho úrovni," dodal Aleš Pícl.

