Musheři vyrazili zdolávat Krkonoše s čelovkami, bivakovali na sněhu

Pec pod Sněžkou, Dolní Dvůr /FOTO, VIDEO/ - Bylo pár minut před půlnocí a do cíle na sněhem pokryté Hanapetrově pasece v lese nad Dolním Dvorem ještě přijížděly desetičlenné posádky psích spřežení. Zrovna dokončily úvodní etapu nejstaršího závodu v republice, 26. ročníku Ledové jízdy, která se jede na počest prvního českého pokořitele Antarktidy Václava Vojtěcha.

Za jásotu přihlížejících diváků, kteří obklopili prostor startu, vyrážely od dolní části sjezdovky Javor v Peci pod Sněžkou. Zatímco na svahu si užívali lyžaři večerní lyžování, musheři, v tandemu s běžkařem, se jeden za druhým vydávali vstříc tříetapovému krkonošskému dobrodružství. Při něm absolvují náročnou pouť po horách, musí zdolat výrazné převýšení. Vozí si přitom s sebou veškeré vybavení, krmení pro psy a spí v přírodě.

V sobotu v noci mají za sebou padesát kilometrů. Hanapetrova paseka je posetá stany. Kolem nich spokojeně odpočívají na slámě, ve vyhrabaných pelíšcích, čtyřnozí tahouni noční etapy. V hluboké tmě blikají jen světýlka čelovek na hlavách musherů, kterými si svítili na cestu. Občas se ozve štěkání, vytí, kňučení. Řevnivost šestnácti posádek zůstala na trati, sto třicet psů působí na jednom prostoru bezproblémově. „Je to něco jiného, než když spí doma v klidu, ale zvládají to v pohodě,“ říká Dana Koňáková od Berouna, která právě dorazila do cíle v tandemu s běžkařem Janem Kotišem z Horažďovic po čtyřech a půl hodinách na trase a za chvíli začne chystat svým miláčkům pozdní večeři z deseti kila masa.

Psi na slámě, závodníci na karimatce

„Nejdůležitější je dát jim hned po dojezdu regenerační pasty, to je takový tuk. Vyhrabou se jim ve sněhu díry na spaní, zabalí se do deček, dostanou napít a po zklidnění je nakrmíme,“ dodává Martin Kobr z Pece pod Sněžkou. Podle šestinásobného vítěze Ledové jízdy Jiřího Vondráka z Rudníku je zásadní udržet pro psí smečku teplotní komfort. „Rychle jim nasadíme obleček, sundáme botičky, aby se jim v nich nepařily nohy, uděláme rychle záhraby a dáme jim tam slámu. To se musí zvládnout co nejrychleji,“ upozorňuje.

Závodníci se chystají na noc v přírodě. „Spíme v malém, lehkém stanu. Dali jsme si pod něj slámu. Máme dvě karimatky a dobré spacáky,“ popisuje Martin Kobr. „Chce to hlavně pořádný spacák a karimatku. A dobré oblečení,“ potvrzuje Dana Koňáková.

V noci je les živější

Padesátikilometrovou etapu zvládlo šestnáct psích spřežení ve velkém časovém rozptylu, poslední posádka dorazila do cíle o dvě a půl hodiny později než první Jiří Vondrák. Obhájce prvenství, který startuje v Ledové jízdě popatnácté, měl čas 2:50:10 hod. „Noční etapa byla z mého pohledu příliš rychlá. Terén byl dost tvrdý, jak nepadá sníh. Na takovém povrchu není problém rozbít psům přední nohy. Důležité je, že jsme přijeli v pořádku do cíle, v klidu postavili bivaky, psi se nažrali a žádný z nich nejevil známky namožení či problému,“ hodnotí Vondrák první díl třídenního programu. „Noční etapa byla dlouhá, ale krásná. Les je živější, je tam více zvířat, psi je vycítí a proto zrychlují. Ale dnes jsme žádné neviděli. Jet večer nebyl problém, jsme zvyklí trénovat za tmy, po práci, když vyjde čas,“ namítá Dana Koňáková.

Martin Kobr oceňuje, že se startovalo z Pece pod Sněžkou, kde žije. „Měl jsem to tentokrát na start kousek,“ pochvaluje si. „Start od Javoru byl perfektní, měl náboj,“ uznává. V Peci pod Sněžkou se objevili musheři poprvé a hned přilákali diváckou kulisu.

Nepřepísknout jízdu z kopce

V náročném etapovém závodě po Krkonoších je podstatné dobře rozložit síly. Převýšení se pohybuje v jednotlivých etapách přes 1500 metrů.„Důležité je psy nepřetáhnout hned v první etapě, brzdit z kopce, do kopce jim pomáhat,“ tvrdí Kobr, který je po první etapě čtvrtý. „Nejtěžší je strašně velké převýšení Ledovky. Musher si musí dávat pozor na to, aby to z kopce dolů nepřepískl, ale udržel závodní tempo a jel spíš pomaleji a naopak do kopce co nejrychleji vyběhl,“ přidává zasvěcené rady Vondrák.

Ledová jízda pokračuje druhou etapou na 46 km v neděli ve 14.00 z Dolního Dvora, ze stejného místa vyrazí musheři na posledních 48 km v pondělí v 10.00. „Více nás baví takový závod, který má delší etapy a jsme s pejsky více času, než sprinterské, které se odjedou rychle. Ledovka je větší zábava pro nás i pro psy,“ přiznává Dana Koňáková. „Já jezdím jenom Ledovku, soustředím se pouze na ni. Jsem místní, mám ten závod rád,“ říká Martin Kobr. „Přirostla mě k srdci a jezdím ji strašně rád,“ má jasno Jiří Vondrák. Vyjede si sedmý titul? Po první etapě vede o devět minut.