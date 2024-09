Referent/referentka odboru územního plánování a stavebního řádu -územní plánování Vzdělání -Autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu -Fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě -Fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se stavebním zaměřením Vhodné i pro absolventy Charakteristika vykonávané činnosti: -výkon úřadu územního plánování Další požadavky: -samostatnost, flexibilita, pečlivost -dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost -výborná znalost práce na PC (znalost práce v programu GRAMIS a ArcGIS vítána) -základní orientace v legislativě vztahující se k charakteristice vykonávané činnosti -praxe ve veřejné správě výhodou -ŘP skupiny B -ZOZ na úseku vykonávaných činností výhodou Zadání výběrového řízení REFERENT/REFERENTKA odboru územního plánování a stavebního řádu - územní plánování, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a přihláška k výběrovému řízení k dispozici na odkazu: Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Oficiální stránky města Jilemnice (mestojilemnice.cz) Uchazeči musejí bezpodmínečně podat písemnou přihlášku do výběrového řízení se všemi náležitostmi - viz. výše uvedený odkaz) Po zkušební době osobní ohodnocení, odměny, 5 týdnů dovolené + 5 dnů dispozičního volna, sociální fond (příspěvky na stravné, na penzijní připojištění, na dovolenou, na ošacení apod.) 25 280 Kč

Detail nabízené práce