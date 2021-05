"Při rekonstrukci rodinného domu v někdejší obci Maršov II, jež je dnes součástí Svobody nad Úpou, nalezli jeho majitelé ve stropu úkryt, ve kterém se nacházely krabice, které tam krátce po druhé světové válce ukryli někdejší němečtí obyvatelé," objasnil Vlastimil Málek. Jedná se o čtyři krabice, v nichž byly uloženy například zánovní látky, nitě, záclony, ubrusy, přehozy, oděvní součásti a obuv.

Těsně po válce, kdy i na ošacení byl zaveden přídělový systém, šlo o nedostatkový sortiment. "Předměty jsou v relativně zachovalém stavu. Nálezcům, kteří předměty muzeu darovali, velice děkujeme. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout až do neděle 23. května," upřesnil ředitel Muzea Podkrkonoší.

V letech 1945-1946 byla z Trutnovska odsunuta velká část německých obyvatel. Protože si s sebou mohli odnést jen omezené množství věcí, snažili se mnozí z nich své cennosti ukrýt.

"Jednak je zakopávali do země, to se týká třeba porcelánu, skla a nádobí, jednak je ukrývali v konstrukcích domů, nejčastěji ve stropech, na půdách nebo ve sklepích. Zřejmě doufali, že se do svých domovů brzy vrátí. Němci ze Svobody nad Úpou a okolí byli shromažďováni ve sběrném středisku v Mladých Bukách a transportováni do Německa vlaky vypravovanými z nádraží v Kalné Vodě," připomněl Vlastimil Málek.