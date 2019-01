Trutnov – Významné výročí si dnes připomíná podhorské město na řece Úpě.

Císař František Josef I. | Foto: Archiv

Právě v dnešní den, na Dušičky, před 145 lety navštívil Trutnov rakouský císař František Josef I. Stalo se tak v rámci jeho inspekční cesty, kterou vykonával po bojištích v souvislosti s nedávno prohranou prusko-rakouskou válkou 1866.

Jak poznamená kronikářský zápis, do Trutnova panovník dorazil 2. listopadu 1866 ve dvě hodiny odpoledne, aby kromě bojiště navštívil i zdejší lazarety. Během svojí návštěvy zavítal také do Haasova domu na dnešním Krakonošově náměstí, kde se na jeho počest konala slavnostní hostina. Monarchu přivítal proslovem starosta Hieronymus Roth. Znění jeho proslovu, stejně jako císařovy odpovědi, pronesené, jak podotkl tehdejší trutnovský kronikář, „silným hlasem“, jsou zaznamenána v městské pamětní knize. Ve školní kronice, uložené dnes v trutnovském okresním archivu, je dochován mocnářův podpis. Monarcha se v Trutnově zdržel do čtvrté hodiny odpolední, kdy se odebral na svojí cestě dál směrem k Náchodu. Při jeho odjezdu vytvořilo městské zastupitelstvo, žacléřští horníci, místní spolky a jiná sdružení spolu se školní mládeží špalír.

Do Trutnova se již František Josef I., vládnoucí v letech 1848–1916, nikdy znovu nepodíval. V dějinách města šlo o mimořádně významnou událost. Před ním Trutnov navštívili pouze panovníci Josef II. a asi také Václav IV.

Vlastimil Málek