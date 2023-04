Výkony mladých zpěváků hodnotila v Trutnově porota složená z hudebních odborníků a celebrit.

Trutnovské Uffo bylo v sobotu dějištěm finále 14. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá. V porotě zasedl i Daniel Hůlka, na fotografii s patronkou soutěže Kamilou Nývltovou. | Foto: Jan Bartoš

Trutnovské Uffo bylo v sobotu dějištěm finále 14. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let z Česka i zahraničí. Do základní fáze soutěže se přihlásilo 357 účastníků.

Pěvecké výkony hodnotila v Trutnově odborná porota složená z hudebních odborníků a celebrit, například Leona Machálková nebo Daniel Hůlka.

„Jsem nadšená, že děti nesedí doma a jen u počítače. Že je také něco zajímá a mají nějaký cíl, co chtějí v životě dokázat, nebo jen zkusit a nasbírat nové zkušenosti,“ řekla zpěvačka Kamila Nývltová, patronka soutěže.