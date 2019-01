Trutnovsko, Pojizeří - Proti nepříjemným komárům můžete bojovat nejen pomocí sprejů nebo tablet, ale i květin.

Léto je v plném proudu a kromě prosluněných dnů a opalování u vody nás mohou potkat i různé nepříjemnosti. Jednou z nich je i bodavý hmyz.Pokud byste se chtěli vyhnout komářím štípancům, stačí se vyvarovat samičkám tohoto hmyzu. Jsou to právě ony, které si pochutnávají na krvi. Na ochranu existuje řada druhů repelentů. Nejčastěji využívanými jsou chemické spreje s obsahem insekticidní látky, které nežádoucí hmyz při kontaktu zabijí či jej dostatečně odradí. Mezi ně patří například: Off Active (132 korun) či Aromatica ixo repelent (108 korun). Obsahují ovšem chemické látky, kterým by se měly vyhýbat děti a nastávající maminky. Jako účinná alternativa se nám nabízí aromaterapie.

Přírodní repelenty obsahují především výtažek z aloe vera, kokosový olej a výtažky z citronely. Výhodou látek je, že jsou vhodné i pro děti už od jednoho roku, protože nedráždí jejich citlivou pokožku. Mezi tyto přípravky patří: přírodní repelent Alva Effitan (305 korun), levandulový repelent Volarome (185 korun).

Pokud se toužíte vyvarovat postřikům, existují i pro vás ochranné prostředky. „Často se prodává B komplex, tablety vnitřního užití. Ten obsahuje Thiamin, který se vylučuje potem a odpuzuje komáry," vysvětluje Irena Martínková z lékárny na Krakonošově náměstí v Trutnově. Kromě tablet se hojně využívají i náramky s citronelou.

Pokud byste toužili po domově bez nevítaných návštěvníků, stačí vonná levandule, uschlé květy šeříku či šalvěj. Ani tradiční muškáty se nepěstují jen pro svůj půvab, ale i pro drsné aroma, které hmyz nesnáší.

ANKETA: Zeptali jsme se: Utrácíte za kvalitní repelenty?

Vlaďka Glevická, Lhota:

„Kupuji klasické repelenty. Většinou ale spíše na děti než na sebe. Nepoužíváme je pravidelně, ale než vyrazíme do lesa na výlet, tak se jimi nastříkáme."

Milan Říha, Trutnov:

„Určitě kupujeme repelenty. Používáme je často, protože máme malou dcerku, takže se ji snažíme před hmyzím bodnutím a štípanci uchránit."

Zdeňka Šádková, Pilníkov:

„Občas nějaký sprej koupím, ale velmi málo. Bydlíme v baráčku a tam mnoho komárů a much nemáme. Užívá je dcera, když k nám přijede s dětmi."

Blažena Trojanová, Trutnov:

„Nikdy si tyto spreje nekupuji. Místo toho naliji do hrníčku vodu a do toho nasypu pár hřebíčků. V místnosti se pak vůbec nedrží komáři ani vosy."

