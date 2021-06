Po organizaci a krátkém plánování se hned pustili do práce, které je podle nich opravdu hodně. "Na Hodonínsko vyrazili čtyři hasiči, jeden z nich pochází dokonce přímo z Hodonína. Zná tamní prostředí, což je velká výhoda při organizaci činnosti v takové situaci," uvedl David Nocar. zástupce velitele hasičů Špindlerův Mlýn.

"Brali s sebou vedle dalšího vybavení také motorové pily a kalové čerpadlo. Domluva o výjezdu na Hodonínsko trvala asi hodinu. Před odjezdem kolegů jsem musel zajistit akceschopnost ostatních hasičů tady pro Špindlerův Mlýn minimálně do pondělí pro případ, že by tady bylo nutné zasahovat. Až když to bylo zařízené, mohli odjet pomáhat na jižní Moravu," dodal Nocar.