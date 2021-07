"Takhle špatné to nikdy nebylo," poukázala na vážnost situace Petra Gottfried, jednatelka společnosti Felicity Hotels, která provozuje ve Špindlerově Mlýně hotely Sněžka a Grand. "Personál opravdu není, shání ho úplně všichni. Kuchařů je nedostatek, řada z nich si našla jinou práci, přesunula se do jiných oborů. Chybí také číšníci. Ty také nemůžeme sehnat," potvrdil Ondřej Leplt, ředitel špindlerovského hotelu Central. Podle ředitele trutnovského Úřadu práce Pavla Staňka je přitom aktuálně v okrese v evidenci 85 uchazečů o zaměstnání, kteří mají obor kuchař nebo pomocný kuchař.

Na Trutnovsku se uchází o práci 48 vyučených kuchařů, na Vrchlabsku 19, na Královédvorsku 18. Úřad práce v Trutnově eviduje k 30. červnu 68 požadavků na pozici kuchaře a 62 požadavků na pomocné kuchaře.

Hotely přesto hledají kuchaře marně. "Najít kvalitní personál je problém poslední dva-tři roky. Ale vždycky se nám alespoň někdo přihlásil, bylo z čeho vybírat. Teď ne. A je to velký problém. Začínají prázdniny, stoupá obsazenost hotelů. Jsme víc nervózní než býváme touto dobou," popsala situaci Petra Gottfried. Nezabraly ani pobídky na velmi slušný plat a celoroční zaměstnání. "Už potřetí opakujeme inzerát na kuchaře. Za tři měsíce nám dorazily dva životopisy," smutně konstatovala.

Hotelům ve Špindlerově Mlýně schází na začátku prázdnin kuchaři.Zdroj: Petra Gottfried

"Dali jsme dost peněz do placených inzerátů, ale výsledný efekt byl nula. Nenabízeli jsme úplně málo, ale nemůžeme navyšovat nabídku do nekonečna. Nabízeli jsme kolem třech tisíc korun za den a stejně to nic nepřineslo," řekl Ondřej Leplt z hotelu Central. "Sehnat personál taky nebylo v předchozích letech úplně jednoduché, ale vždycky na inzeráty někdo zareagoval. Mohli jsme si vybírat, teď musíme brát skoro každého," dodal.

Společnost Felicity má třicet stálých zaměstnanců a nabízí ve svých hotelech Sněžka a Grand pro kuchaře základní nástupní plat bez bonusů 45 tisíc korun hrubého. "Nabízíme celoroční práci, ale nemůžeme dát nesmyslné podmínky. To si nemůžeme dovolit. Zaměstnanci mají navíc velmi výhodné ubytování, stravu na pracovišti, můžou využívat naše služby, přispíváme jim na volnočasové aktivity," prozradila šéfka platové podmínky.

Někteří kuchaři si jsou schopni říct o luxusní plat. "Dva se přihlásili, že by k nám šli pracovat, ale za úplně nepředstavitelných podmínek. Na ruku chtěli 3 až 5 tisíc korun na den v čistém, vždy po směně," zakroutila hlavou Petra Gottfried.

"Platy kuchařů rostou na 60 až 80 tisíc korun měsíčně, podle počtu dní, které odpracují. Někde nabízejí až 3,5 tisíce za den, což se blíží 100 tisícům měsíčně. To mi přijde jako nesmysl," přidal svůj názor Ondřej Leplt. "Dát více než 3 tisíce za den za plat kuchaře, to už jsou opravdu velké peníze. Nelze se divit, že to provozovatelé nechtějí dávat, náklady mají obrovské. Přitom kuchaře neseženete ani za takto vysokou sazbu," poznamenal.

Rovněž hotelu Central se nedaří najít pracovní síly na hlavní letní sezonu. "Vždycky pro nás byl problém sehnat pracovní síly na léto daleko více než na zimu, ale teď je to výrazně horší. Budeme to muset zvládnout s personálem, který máme. Prázdninové měsíce budou hodně náročné. Zapojí se také management. Nemáme ani domovníka. Budeme se proto střídat i ve svážení odpadků, sekání trávy, opravách," uvedl Ondřej Leplt.

Nedostatek pracovníků je podle něj důsledkem covidové situace. "Kuchaři si našli jinou práci a přesunuli se do jiných oborů. Ale není to jen covidem. V tomto oboru existuje takový nešvar, že řada zaměstnavatelů jede na nějaké dohody. Takových je spousta. Kuchaři díky tomu zůstali v době covidu bez příjmů a chtěli pracovat na regulérní smlouvu někde ve fabrice, kde budou mít jistotu, že si odpracují svých osm hodin a jdou domů. Covid byl asi poslední kapka," namítl ředitel hotelu Central.

Horská střediska se budou spoléhat na zimní sezonu. "Zima bude klíčová. Výnosy jsou oproti létu nesrovnatelné. Ze zimy žijeme celý zbytek roku," potvrdila Petra Gottfried. "Všichni spoléháme, že zima bude normální. Věřím, že tento obor přiláká lidi zpátky. Peníze se dají vydělat, mzdy jdou nahoru. Pokud ale bude problém s covidem na podzim, pak už si nedovedu vůbec představit, jak to bude s personálem," doplnil Ondřej Leplt.