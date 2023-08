Nápad začít v Krkonoších s neobvyklou atrakcí se zrodil během pandemie covidu. „Byl jsem zaměstnaný v gastronomii v Mladých Bukách. Museli jsme být doma, byla nuda. Nejsem typ člověka, který sedí doma a kouká do počítače. Trávil jsem čas se zvířaty. Je to takový paradox, ale jsem jeden z mála, komu covid nastartoval podnikání. Spousta lidí na tom byla obráceně,“ přiznává.

„Začalo to tím, že jsem si pořídil páreček dvou lam od chovatele z Chlumce nad Cidlinou. Našel jsem je na inzertním portále Bazoš. Pak jsem si pořídil další samici z Dolců u Trutnova. Začal jsem zjišťovat, jestli se někdo v Česku lamatrekingu věnuje. V okolí nic takového nebylo, ve větším rozsahu se to dělá spíš v Německu a Rakousku,“ přibližuje začátky.

Procházky s lamou nejprve vyzkoušel s rodinou a kamarády, aby otestoval, jestli jsou zvířata schopná jít s cizím člověkem. Když zjistil, že to jde dobře, pustil se do lákání turistů. Atrakce se chytila, Štěpán Vlček proto stádo rozšiřoval, především o vykastrované samce. Ti jsou podle něj pro takové účely nejlepší. Před dvěma lety si pořídil i dva velbloudy. „Byl to můj sen odmalička. Na velbloudy jsem se chodil rád dívat do cirkusu,“ je šťastný za dnes tříleté samce Efendiho a Altaje.

Lamy si přivykly životu v Krkonoších v pohodě. „Pochází z Jižní Ameriky, kde žijí v Andách 4 tisíce metrů nad mořem. Zima jim nevadí. Naopak se jim moc nelíbí horké letní dny, kterých v Krkonoších tolik není. To jsou zalezlé v domečku. Velbloudi jsou pro změnu zvyklí z pouštních stepí na velké teplotní rozdíly, ti to zvládají v pohodě. V zimě obrostou vlnou, mají na sobě 10-15 centimetrů hustou vlnu. Na jaře vlnu shodí a jsou nazí,“ popisuje krkonošský farmář.

Lamy i velbloudi jsou ustájení v dřevěných přístřešcích. Na krmení jsou nenároční. Postačí jim seno. Lamy si dávají i mrkev a speciální granule, pochutnají si i na spadaných jablkách. Dostávají také tvrdé pečivo na obroušení zubů.

Nová podnikatelská aktivita na rodinné farmě Vlčkových se rozjela tak, že Štěpán skončil v zaměstnání a začal se naplno věnovat lamatrekingu.

„Zájem lidí byl opravdu velký a každý rok stoupá. Zvířata jdou i čtyři okruhy denně a nachodí 12 až 13 kilometrů. Těší se, jakmile vidí, že máme ohlávky v ruce a jdeme jim je nasazovat. Učíme je, aby si zvykla pohyb psů, auta, jízdní kola, kočárky, aby věděla, co to je. Letos jsme pořádali i první dva příměstské tábory. Děti se o lamy starají, kartáčují je, jdou s nimi na procházku, povozí se na velbloudech,“ těší ho množství návštěvníků. V letošním roce jich bylo do začátku prázdnin tisíc, další nápor přijde hlavně ve druhé polovině srpna, kdy eviduje řadu objednávek.

Začátek i konec sezony závisí na sněhu, obvykle trvá od dubna do přelomu října a listopadu. „Divil byste se, ale na lamatrekingu převažují dospělí, nejčastěji páry. Chlapi říkají, že holky jsou na lamy ulítlé, že je to teď trend, který letí světem,“ dodává Štěpán Vlček.

Lamatreking si přijela vyzkoušet se dvěma dětmi do Svobody nad Úpou i paní Denisa z Velkých Přílep u Prahy. „Nám se to líbilo moc. Jezdíme každý rok do dětské léčebny v Janských Lázních a chtěla jsem, aby děti měly zážitek. To se povedlo, byly úplně nadšené. Překvapilo mě, že zvíře se nechalo vést dětmi a poslouchalo,“ vyjádřila se po absolvování procházky s lamou.

Kolik to stojí?

Jízdy na velbloudech - 300 metrů: 200 Kč, 600 metrů: 400 Kč

Lamatreking - okruh 1- 1,5 km: 700 Kč (cena za 1 lamu pro 2 osoby)

Lamatreking - okruh 2 - 3,5 km: 1000 Kč (cena za 1 lamu pro 2 osoby)

Cameltreking - okruh 1 - 1,5 km: 1200 Kč (cena za 1 velblouda pro 2 osoby)

Cameltreking - okruh 2 - 3,5 km: 1500 Kč (cena za 1 velblouda pro 2 osoby)

Zážitek "ošetřovatelem exotických zvířat": 2500 Kč (cena za 2 osoby, 120- 150 minut)