Na kola! Cyklobusy vyrazí do hor, ráje i k hradům

Trutnov, Krkonoše - V sobotu startuje v kraji sezona cyklobusů. V červnu budou jezdit o víkendech.

Zahájení sezony krkonošských cyklobusůFoto: archiv

Do Krkonoš, Orlických hor, Kladského pomezí, Českého ráje, ale i do polských lázní či k dinosaurům vyvezou turisty od soboty cyklobusy. Ročně přepraví v Královéhradeckém kraji kolem sedmdesáti tisíc osob na 143 tisících kilometrech. Cyklobusovou dopravu financuje z větší části Královéhradecký kraj a přispívají jednotlivé mikroregiony. Náklady na letošní provoz cyklobusů se odhadují na 3,5 milionu korun. „K nejvytíženějším patří linky na Pomezní Boudy a Šerlich,“ označuje nejvyhledávanější destinace první náměstek hejtmana Martin Červíček, odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. „V loňském roce zaznamenala v Krkonoších nejvíce cestujících linka Harrachov – Horní Malá Úpa, která přepravila 8879 cestujících a 715 kol,“ potvrzuje Miroslava Chaloupská ze svazku měst a obcí Krkonoše.



Mezi další velmi vyhledávanou trasu patří spojení Vrchlabí – Špindlerova bouda, kam vyrazilo 8640 cestujících. Krkonošské cyklobusy loni svezly na šesti linkách celkem 33 041 pasažérů. Rekordní pro ně byl rok 2016, kdy to bylo ještě o čtyři tisíce více.

Krkonošské cyklobusy 1: Harrachov - Jilemnice - Vrchlabí - Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa

1a (výluková): Jilemnice - Vrchlabí - Benecko

2: Jilemnice - Horní Mísečky

3: Vrchlabí - Špindlerova bouda

4: Úpice - Trutnov - Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa

5: Žacléř - Trutnov (pouze pro pěší turisty)

6: Hradec Králové - Dvůr Králové - Hostinné - Vrchlabí

V Krkonoších bude jezdit stejně jako v předchozích letech šest linek: Harrachov – Janské Lázně – Horní Malá Úpa (Pomezní Boudy), Jilemnice – Horní Mísečky, Vrchlabí – Špindlerovka, Úpice – Trutnov – Horní Malá Úpa, Hradec Králové – Dvůr Králové – Hostinné – Vrchlabí a pro pěší turisty Žacléř – Trutnov. Kvůli uzavírce silnice v Dolních Štěpanicích je zavedena mimořádná výluková linka Jilemnice - Vrchlabí - Benecko, s přepravou patnácti jízdních kol.



V cyklobusech se hradí běžné jízdné, za kolo se platí dvacet korun. Patnáctou sezonu krkonošských cyklobusů otevřou sobotní akcí se srazem v jilemnickém Hrabačově a cyklovýletem přes Zlaté návrší.



V Kladském pomezí je atraktivní červená linka z Hradce Králové přes Adršpach až do Svobody nad Úpou a Malé Úpy. Cyklobusy lze využít i k návštěvě sousedního Polska. Vydat se můžete například z Nového Města nad Metují přes Náchod a polské lázeňské město Kudowa Zdrój do horských středisek Zieleniec a Orlické Záhoří, až pod vrchol Šerlichu. Další možností je linka z Náchoda do dinosauřího parku v Karlówě nebo poutního místa Wambierzyce. Ve všední prázdninové dny končí tato linka v Karlówě, až do Broumova zajíždí o víkendech. Orlickými horami a Podorlickem směřuje celkem čtrnáct linek, s nejčastější cílovou zastávkou u Masarykovy chaty na Šerlichu.



V Českém ráji začíná v sobotu již devatenáctá sezona cyklobusů, při kterých můžete poznávat skalní města, hrady, zámky nebo lidovou architekturu. Atraktivní je pro cyklisty na modré a zelené trase zastávka Chuchelna či chata Kozákov s následnými dlouhými sjezdy na zvolená místa Českého ráje.



Cyklobusy budou v provozu od 2. června do 30. září. V červnu a září o víkendech, o prázdninách na většině linek každý den.