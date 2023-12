Dva roky byl kostel Nejsvětější Trojice v Pilníkově bez kopule. V listopadu 2021 ji musel sundat jeřáb, protože byla v havarijním stavu, podivně se nakláněla a hrozila zřícením. Ve středu putovala opravená kopule s novým měděným pláštěm zpět na věž kostela. Váží necelých 10 tun a je 17 metrů vysoká. Byla to precizní jeřábnická práce. „Kostel konečně vypadá jako kostel,“ řekl starosta Pilníkova Josef Červený.

Na věž kostela v Pilníkově se vrátila po dvou letech 17 metrů vysoká a téměř 10 tun těžká kopule. | Foto: Jaroslav Blažek

Do makovice umístili zástupci města vzkazy budoucím generacím. Vedle mincí, bankovek, fotografií z průběhu opravy, popisu situace v Pilníkově tam vložili také několik výtisků Krkonošského deníku, včetně vydání s článkem o sundání kopule z věže kostela z roku 2021. Svoji schránku s osobními věcmi tam přidali i tesaři z žacléřské tesařské firmy Tes 98, kteří rekonstrukci prováděli.

Podle Martina Zemana z firmy Tes 98 se musely vyměnit tři čtvrtiny dřevní hmoty. „Celou věž jsme rozebrali do posledního trámu. Co šlo repasovat, to jsme repasovali, zhruba 70 procent jsme ale nahradili novým dřevem. Každý kus dřeva, i ten co byl v pořádku, prošel důkladným ošetřením a prohlídkou,“ uvedl Martin Zeman, který se specializuje na renovaci sakrálních památek.

„Kopule má nový plášť, provedli jsme kompletní tesařské a klempířské práce, od špičky kříže přes makovici, lucernu a spodní cibuli. Spodní suknice kopule se bude dodělávat přímo nahoře na věži kostela. Není možné na zemi přesně propsat oblouky, které tam jsou nad hodinami, tyto práce je proto nutné udělat ve výšce,“ popsal Zeman.

Na nové kopuli zaujme na první pohled celoměděný plášť. „Je sestavený z měděných kazet, každou vyrobila ručně firma bratrů Kašparových Rest.TU z Radvanic. Mají výrazný podíl na tom, jak věž vypadá,“ zdůraznil Martin Zeman.

Kostel v Pilníkově patří církvi. Od roku 2006, kdy v něm spadla klenba, je zavřený a plný lešení. Financování opravy kopule bylo vícezdrojové, stálo zhruba tři miliony korun. „Ministerstvo kultury přispělo milionovou částkou, kraj 300 tisíci, město přidalo 100 tisíc. Ve veřejné sbírce v minulém roce se vybralo 400 tisíc od občanů,“ konstatoval starosta Pilníkova Josef Červený.

„Kostel je naší vizitkou, je to největší památka v Pilníkově. Uvnitř je krásný. Budeme bojovat dál o to, aby se kostel lidem alespoň částečně zpřístupnil a lidé do něj mohli nahlédnout. Hodně nám na tom záleží. Znovu se proto pustíme do opravy klenby,“ řekl Červený. „Byl jsem na vánočních akcích v kostelech v Chotěvicích a Kocléřově a moc bychom si přáli, abychom podobnou akci mohli zažít také u nás v Pilníkově,“ dodal starosta.