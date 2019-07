Ode pátku 12. července dochází v ceníku Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem ke změně. Bylo zrušeno celodenní jednorázové vstupné, které nahradí celodenní vstupenka s možností jednoho návratu do areálu denně.

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Jan Skalický

Cena vstupenky zůstává stejná, dospělí za ni zaplatí 60, mládež od 6 do 18 let 30 a dospělí nad 60 let 40 korun. Za stejné vstupné jako dosud tak budou moci návštěvníci z areálu odejít a během téhož dne se ještě jednou vrátit zpět.