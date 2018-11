Na letiště do Polska pojede autobus i z Krkonoš

Harrachov - Nové zastávky v Krkonoších zavádí od pátku 23. listopadu dopravce FlixBus. Na trase mezi Prahou a polskou Vratislaví přidává na základě vysoké poptávky další čtyři víkendové spoje týdně.

Ilustrační fotografie.Foto: Flixbus

Nově budou zelené autobusy stavět i ve Smržovce, Tanvaldu, Kořenově a Harrachově. Krkonoše tak získají další přímé spojení s Prahou a nově i nízkonákladovým letištěm ve Vratislavi, odkud řada turistů míří na své cesty do zahraničí.

Nové spoje budou odjíždět z Prahy v pátek a v neděli v 18.15, do Smržovky dorazí v 19.41, do Tanvaldu v 19.51, do Kořenova ve 20.02 a v Harrachově budou stavět na zastávce u sklárny ve 20.13 hodin. Pokračovat budou dále do Polska a na konečnou do Vratislavi přijedou autobusy ve 23 hodin.

Na cestu zpět pak vyrazí každý pátek a sobotu v 7 hodin ráno, z Harrachova budou odjíždět v 9.47, z Kořenova v 9.58, z Tanvaldu v 10.09 a ze Smržovky o deset minut později. Na konečnou do Prahy na ÚAN Florenc dorazí v 11.45 hodin.