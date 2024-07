Součástí setkání automobilových nadšenců na fotbalovém hřišti byla například i westernová show a rockový koncert. „Proběhla i soutěž v hodu sudem do dálky, měli jsme připravenou i jízdu zručnosti, ale to už jsme nestihli. Program srazu byl bohatý,“ řekl v rozhovor pro Krkonošský deník pořadatel srazu Jakub Ábel.

Kolik aut na sraz přijelo?

Registrovaných aut bylo 98. Je to výrazně víc, protože loni při druhém ročníku jich bylo 48.



Jaké značky letos převažovaly?

Určitě Dodge, ať už to byl Charger, Challenger nebo RAM, těch bylo nejvíc. Pak Ford, bylo tady pár Chevroletů, na ukázku jsme zde měli Hammery.



Když se řekne Amerika, lidem se vybaví staré velké káry.

Jasně, ty taky přijely. Jsou to už vesměs veteráni, ale většinou pěkné sběratelské kousky.



close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Sraz amerických aut na hřišti ve Starém Rokytníku.

Co vás fascinuje na obřích amerických autech?

Já si koupil jako první Dodge RAM patnáctistovku. Vždycky se mi líbil, má velký motor a sílu. Líbí se mi i užitek, který dává. Jezdím s ním na dovolenou i do práce. Je to prostě všestranné auto.



Někdy jsou majitelé velkých aut zesměšňováni, že si je kupují kvůli egu.

Někteří lidé asi mají přebytek peněz a asi si kompenzují. Lidé, kteří ale jezdí po srazech jako je ten náš, mají většinou nějakou značku nebo typy aut jako srdcovou záležitost. Chtějí se potkat, podívat se na jiná auta, pokecat s ostatními.



Jak dalekou cestu jsou ochotní kvůli srazu jet?

Například na náš sraz přijel jeden řidič z Kladrub, další byl od Plzně. Nelenili ujet asi 200 kilometrů, přijet na den, podívat se, pobavit se dát si něco k jídlu a pití, a zase jet domů.



Předpokládám, že většina z vás jezdí na i ostatní české srazy amerických aut.

Většina návštěvníků ano. Já se ale přiznám, že jsem byl na takovém srazu jen jednou, v Hradecký v osmičce. Zrovna dneska jsem si z toho dělal i srandu, že pořádám sraz amerických aut, ale sám jsem se byl podívat na srazu jen jednou.

Mohlo by vás také zajímat: Dobrodruzi vyrazili na čezetách na retro výlet socialistickými vozy, do Gruzie