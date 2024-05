Celkem 1990 dárců pomohlo k tomu, aby v jediném zařízení v Česku, které poskytuje komplexní péči lidem s roztroušenou sklerózou, mohla vyrůst nová budova odlehčovací služby za 96 milionů korun.

Josef Tintěra předvádí, jak se ovládá ústní myš. Její pomocí dokáže zapnout rádio nebo otevřít okno. | Video: Deník/Jan Braun

"Je to velký náboj do našeho života. Otvírá úplně jiné možnosti,“ říká Josef Tintěra, který žije s roztroušenou sklerózou v areálu bývalého kláštera v Žirči. Je nadšený z chytrých tréninkových bytů a technických vymožeností, které jsou součástí nově otevřeného Domova sv. Františka.

Nová budova bude sloužit nemocným s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu, kteří tam budou jezdit z celé republiky na odlehčovací pobyty s rehabilitacemi od jednoho týdne do tří měsíců. Ročně by ji mělo využít zhruba 200 nemocných.

Z celkového počtu 25 000 lidí s roztroušenou sklerózou v Česku je téměř 7 000 v pokročilém stadiu nemoci. Dostupná léčba jim nezabírá. Nemoc jim ničí nervová vlákna a způsobuje postupné ochabování svalů. Ztrácejí své záliby, práci a mnohdy bohužel i rodinu a přátele. Nemoc jim bere svobodu.

Josef Tintěra sedí na invalidním vozíku a předvádí, jak pomocí ústní myši dokáže snadno ovládat zařízení bytu nebo pracovat na internetu. „Ústní myš používám vzhledem ke svému handicapu,“ vysvětluje a popisuje, jak zařízení funguje: „Fouknutí do tyčinky nahrazuje levé tlačítko normální myši, jemné vcucnutí nahrazuje pravé tlačítko. Pohybem ústy kompenzuji to, jako bych ovládal myš zdravou rukou. Za pomoci ústní myši si najedu na monitoru na ikonu rádia, fouknu a spustí se rádio. Když si chci vyvětrat, ťuknu na ikonu okna a otevře se okno.“ Vybavení domácnosti je možné ovládat také očima či hlasem.

176 žádostí o dlouhodobý pobyt

Areál Domova sv. Josefa v Žirči v současné době eviduje v pořadníku 176 žádostí o dlouhodobý pobyt. Ten ale může poskytnout pouze 29 nemocným. Proto se hledal způsob, jak by lidé s roztroušenou sklerózou mohli i nadále žít doma se svou rodinou. Dvouletá rekonstrukce proměnila zchátralý dům, někdejší hospodářskou budovu, na moderní objekt.

Nemocní s roztroušenou sklerózou získají v Žirči krátkodobé přechodné bydlení, odbornou pomoc a podporu. Díky řadě terapií a aktivit jim odborníci z Domova sv. Josefa pomohou zvýšit soběstačnost, aby mohli i nadále žít doma se svojí rodinou a stýkat se s přáteli. „Díky nové budově můžeme mnohem lépe než dosud pomáhat nemocným a jejich blízkým, kteří s roztroušenou sklerózou bojují doma,“ zdůrazňuje Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, která zařízení provozuje.

V místní části Dvora Králové nad Labem Žirči je nově k dispozici 17 lůžek odlehčovací služby. Chytré byty jsou tři a představují revoluci v péči o nemocné roztroušenou sklerózou. Klientům mají pomoct k větší soběstačnosti. Budou méně závislí na svých pečujících „Získáváme tím jednu velkou věc - svobodu,“ dodává Josef Tintěra, který pochází z Vysokého Mýta.

Chytré technologie pečlivě zkoumal i Josef Bureš, který jezdí do Žirče kvůli roztroušené skleróze z obce Orel na Chrudimsku. „Jsem nadšený z toho, co se tady v Žirči podařilo, zvlášť v dnešní složité době. Je to unikum. Budu doufat, že mě sem přijmou.“

Novinky nejvíce uvítají kvůli televizi

Při výběru technologií se pracovníci Domova sv. Josefa inspirovali klienty, za kterými vyjíždí terénní služba. Nejčastěji se setkávali s požadavky na ovládání televize, okenních žaluzií nebo chytrých zámků do dveří. To vše pomocí chytrého telefonu či tabletu.

„Do konceptu chytrého bytu patří cokoli, co lze zapojit do chytré zásuvky a spárovat s telefonem. Patří sem i na první pohled hračky, díky kterým se ale nemocný cítí více soběstačný. Jako třeba automatizovaný dávkovač krmiva pro kočky, který klient ovládá pomocí svého mobilu a dokáže se tak postarat o svého domácího mazlíčka,“ upřesňuje Petr Čermák, vedoucí IT.

Klienti uvítají chytré technologie například při oblíbeném sledování televize. Dosud byli závislí na tom, že jim ji někdo musel zapnout, přepínat program, zvýšit hlasitost. Teď to zvládnou sami, byť ztratili hybnost v rukou. „Ovládání televize klienti řeší ze všeho nejvíc, protože ji hodně sledují. Pro nemocné je důležité zachovat jejich svobodu, aby nebyli odkázaní a závislí na druhé osobě, aby mohli být samostatní v situacích, kdy to je možné. O tom přemýšlíme a vymýšlíme nové způsoby, které umožní jejich větší samostatnost,“ říká Dominik Melichar, ředitel Domova sv. Josefa v Žirči.

Vybudování nového Domova sv. Františka umožnily dotace EU, státu a kraje. Evropská unie poskytla 57 milionů korun, Královéhradecký kraj 17 milionů. Další prostředky se podařilo zajistit díky Ministerstvu práce a sociálních věcí a Státnímu fondu životního prostředí. Skvělým způsobem se povedla pracovníkům Domova sv. Josefa sbírka Chytré byty pro blbou nemoc. Do ní přispělo bezmála dva tisíce soukromých a firemních dárců. Vybralo se v ní přes 5,4 milionu korun.

V Česku je 25 000 lidí s roztroušenou sklerózou, z toho téměř 7 000 v pokročilém stadiu nemoci. „Čím dál více rodin pečuje doma o nemocné. Naším cílem je ulehčit pečujícím osobám, zvýšit soběstačnost nemocných v domácím prostředí a pomoci jim zapojit se do běžného života. Díky odlehčovací službě se postaráme o nemocné při pobytech, které trvají od jednoho týdne do tří měsíců. Přidanou hodnotou pobytu je aktivita a nácvik činností pomocí moderních technologií, při kterém klienti natrénují větší soběstačnost,“ doplňuje Dominik Melichar.

Chátrající klášter nevídaně rozkvetl

Otevření Domova sv. Františka znamená další významný prvek proměny bývalého kláštera v Žirči, který byl na odpis. Místo toho už 23 let pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.

Během této doby se podařilo opravit sedm barokních objektů, revitalizovat park, náměstí i bylinkovou zahradu. Domov sv. Josefa poskytl klientům přes 5 000 pobytů, dohromady více než 300 000 lůžkodnů. „Domov sv. Josefa je skutečně velký zázrak, kdy se díky dárcům podařilo prakticky z popela, z rozpadlého kláštera, vybudovat specializované zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Bez podporovatelů bychom ale nedokázali zafinancovat ani jeden rok provozu,“ upozorňuje zakladatel Domova sv. Josefa Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec.

