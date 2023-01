/FOTO/ Tradiční Novoroční zvonění přilákalo první den nového roku návštěvníky na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Na vrcholu 45 metrů vysoké vyhlídkové věže si mohli zazvonit pro štěstí na dřevěné zvoničce. V restauraci potom dostali zdarma čočkovou polévku, aby se jich držely peníze v novém roce.

Na Nový rok si přišli lidé zazvonit pro štěstí na zvoničku na vrcholu Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních, v restauraci dostali čočkovou polévku. | Foto: Jan Bartoš

Stezka korunami stromů Krkonoše patří mezi pět nejvyhledávanějších turistických cílů Královéhradeckého kraje. Je otevřená celoročně, v lednu a únoru je otevírací doba od 9.30 do 16.00. Stezka byla slavnostně otevřena 2. července 2017. V novém roce 2023 bude stát vstupné 350 Kč pro dospělou osobu, senior nad 65 let zaplatí 250 Kč. Zlevněné vstupné pro děti od 3 do 14 let a ZTP/P stojí 270 Kč. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a 1-2 děti do 14 let vyjde na 950 Kč a pro každé další dítě do 14 let plus 180 Kč. Jízda tobogánem stojí 50 Kč.