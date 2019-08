Na oslavu Harrachovy lokálky přiveze Petrof na nádraží klavír

/HISTORICKÁ FOTOGALERIE/ Velké výročí oslaví v sobotu Pojizerský pacifik, železniční lokální trať v Martinicích v Krkonoších. Letos je to 120 let, co se po ní jezdí do Rokytnice nad Jizerou. Jako kulisa posloužila filmařům při natáčení legendárního filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Otevření nového železničního muzea, naučné stezky, účast politické delegace v čele s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou i historické osobnosti v podobě zakladatele lokálky hraběte Jana Nepomuka Harracha, jízdy historickými vlaky, inspekční drezínou z roku 1851 nebo nevšední koncert klavíristy Matyáše Nováka z Hradce Králové, vystupujícího v newyorské Carnegie Hall, jemuž firma Petrof postaví klavír přímo na perón. Oslavy 120 let lokálky Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou opravdu nebudou všední narozeninovou akcí. První vlak projel stanicí, postavenou společností Rakouská severozápadní dráha, v roce 1871. Výstavba železniční dráhy do Rokytnice začala 10. října 1898, začalo se po ní jezdit 7. prosince 1899. Pro svou jedinečnost a zachovalé historické prvky byla stanice Martinice v Krkonoších v květnu 2016 prohlášena za kulturní památku České republiky. Stoleté koleje našel v garáži

Nové muzeum v budově vlakové stanice přinese návštěvníkům možnost nahlédnout do světa železniční dopravní kanceláře s řadou jedinečných dobových exponátů. „Všechny se vztahují přímo k martinické lokálce. Mezi zajímavé kousky patří například prvorepubliková uniforma železničního zřízence nebo starý mikrofon s označením Martinice,“ poukazuje na jedny z pokladů sbírky Petr Pěnička, předseda Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších. Rovněž naučná stezka má pozoruhodnou historickou souvislost. „Devět panelů s informacemi je připevněných na nohách od kolejnice, která byla svého času použita při budování lokálky v letech 1898 a 1899. Po těchto kolejích jezdil zakladatel dráhy hrabě Harrach,“ cení si vzácného exponátu Petr Pěnička. Více než stoleté koleje našel přímo on, kuriózním způsobem. „Zabudované doma ve stropě garáže,“ prozrazuje. Jan Luštinec: Hrabě Harrach byl Evropan moderního střihu Přečíst článek › Modrý šíp vyletí z Hradce Králové

Vydat se na významné jubileum lze také z Hradce Králové, odkud v sobotu v 7.05 vyrazí na více než dvouhodinovou cestu do Krkonoš slavný historický vůz z roku 1934 Modrý šíp. Vlak pojede přes Ostroměř, příjezd do Martinic má v 9.25. Zpátky vyrazí v 18.16 s příjezdem do Hradce ve 20.10. „Je to vzácná možnost projet si takhle dlouhou trať takovým historickým vozem,“ poukazuje na jedinečnost výletu po železnici předseda Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších. „Vstupenky do vlaku z Hradce ještě jsou. Jejich počet je ale omezen a je potřeba si je rezervovat v předstihu u našeho spolku,“ dodává Petr Pěnička. Návštěvníky oslavy bude v sobotu ráno a po poledni vozit z okolí Martinic lokomotiva Hektor ze 60. let s třemi dobovými vagóny. Na pravidelný spoj nasadí dráhy motorový retrovůz Orchestrion. Přímo na nádraží bude možné vyzkoušet jízdu inspekční drezínou z roku 1851. Sobotní program začíná v Martinicích v Krkonoších v 10 hodin. KRKONOŠSKÁ LOKÁLKA VE FILMU JAK VYTRHNOUT VELRYBĚ STOLIČKU



Koncese pro výstavbu železniční dráhy byla vystavena 29. srpna 1898 společnosti Místní dráha Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Hlavním iniciátorem stavby lokálky byl známý krkonošský politik, mecenáš a podnikatel Jan Nepomuk František hrabě Harrach. S výstavbou se začalo 10. října 1898 a ke slavnostnímu zahájení provozu na trati došlo 7. prosince 1899. Trať postavila a vlastnila akciová společnost Localbahn Starkenbach - Rochlitz (Místní dráha Jilemnice - Rokytnice). Společnost později přejmenovaná na Místní dráha Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou vlastnila dráhu od zahájení dopravy v prosinci 1899 až do svého zestátnění v roce 1935. V roce 1976 použili filmaři lokálku jako kulisu při natáčení filmu „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. K technickým zajímavostem také patří čtyři velké ocelové mosty, původní nýtované konstrukce, pomocí nichž dráha překonává řeku Jizeru, a množství menších mostů a propustků. Nádraží je památkou, stalo se i železničním skanzenem Přečíst článek ›

Autor: Jan Braun