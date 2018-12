Na pitevnu nemusí. Postačí jim virtuální realita

Trutnov - Kdo chce na vlastní oči vidět vnitřek lidského těla, nemusí kvůli tomu na pitevnu nebo operační sál. Postačí, když si nasadí speciální brýle a může vidět úplně vše: svaly, kosti, cévy nebo mozek. A ve trojrozměrné dimenzi.

Virtuální realita na trutnovské zdrávce.Foto: Deník / Pavel Cajthaml

Průlomovou výuku anatomie umožňuje tzv. virtuální realita, technologická vymoženost digitálního světa. Člověk s brýlemi a dvěma speciálními ovladači v rukou si prochází lidského tělo. Může ho jen pasivně pozorovat, nebo s ním pracovat. Dotýkat se jednotlivých orgánů, nebo je z těla vyjmout, obracet, naklánět a pak je zase vracet, jako by měl reálné soustavy lidského těla před sebou.

Žádné střílečky nebo hry.

Trutnovská zdrávka využila

moderní technologii

jako učební pomůcku.

Ukazuje v něm lidské tělo.

S obrázky v učebnicích nebo figurínami se to nedá srovnat. „S virtuální realitou je výuka mnohem snadnější, zábavnější a atraktivnější,“ tvrdí Roman Hásek, ředitel Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy v Trutnově.







Anatomii ve virtuální realitě si do školy pořídili jako jedni z prvních v kraji. Zhruba před rokem a půl. A nemůžou si ji od té doby vynachválit. Využívají ji nejen budoucí sestřičky, ale také studenti zdravotnického lycea. Při hodinách i mimo ně. Podívat se do nitra buňky, sledovat průtok krve, nebo správně srovnat lidské kosti je prostě učení hrou.



„Je to výhodné zejména při procvičování a zkoušení. Hodně zajímavá je zejména prostorová záležitost, jak se v těle překrývají lidské kosti, svaly a další ústrojí,“ říká Hásek.



Škola za virtuální realitu zaplatila zhruba 80 tisíc korun. Využívat ji aktivně může pouze jeden žák, ostatní mohou jeho počínání sledovat na monitoru. V plánu je ale školní 3D kino. „Uvažujeme o rozšíření, aby se do jednoho virtuálního prostředí mohli připojit všichni studenti ve třídě,“ dodává ředitel školy Roman Hásek.