Návrat známého poutače k silnici mezi Výšinkou a Trutnovem je zase o kousek blíž. Na účet spolku TuDů Troubím na slona už lidé poslali přes 113 tisíc korun.

Skica "nového" slona. | Foto: .

Taková suma by mohla stačit na zhotovení a opětovné umístění reklamního poutače k hlavnímu tahu na Krkonoše. „Ještě by to chtělo asi dvacet tisíc korun,“ naznačil hlavní iniciátor návratu Jiří Nývlt. Cenu nového díla totiž odhaduje na 100 až 150 tisíc korun. Počítá ale rovněž s nepeněžní pomocí některých firem při výrobě.