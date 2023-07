Ke stejnému kroku už došlo v Novém Bydžově, kde pošťačky nemusí do práce v sobotu od 1. června, a Kostelci nad Orlicí od 1. května. Poštu v Hostinném čeká navíc stěhování, když se po 110 letech vrátí z Horské do Poštovní ulice do modernějších prostor. Lidem ve Dvoře Králové vadí nefungující hodiny na poštovní budově.

„Lidé si stěžují, že když jsou ve městě a podívají se na hodiny, tak stojí. Několikrát jsme se situaci snažili vyřešit, upozorňovali jsme poštu, že to je jejich špatná vizitka, naposledy při jednání s oblastní manažerkou o rušení sobotního provozu. Už jsme dokonce domluvili pána, který by se staral o chod hodin. Pošta to ale odmítla s tím, že si vyškolí svoje lidi,“ popsal situaci Jan Jarolím.

Pošta se vrátí do Poštovní ulice

Od 1. srpna skončí sobotní provoz na poště v Hostinném. „Město Hostinné se dohodlo s Českou poštou na úpravě provozní doby pro veřejnost na 35 hodin týdně místo původních 37 hodin, přičemž omezení se bude týkat soboty. Jako důvod pošta uvedla snížení počtu zaměstnanců po celé ČR, kdy v Hostinném zůstávají 3 pracovnice na zajištění služeb místní pošty,“ řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Poštu ve čtyřtisícovém podkrkonošském městě navíc čeká přesun na novou adresu, respektive staronovou. „Česká pošta chce pro své klienty a zaměstnance v Hostinném zlepšit provozní podmínky, proto v dohledné době přemístí svou pobočku do modernějších prostor po České spořitelně. Pošta se tedy vrátí po 110 letech z ulice Horské zpět do ulice Poštovní, kde měla v minulém století svou první vlastní budovu,“ upřesnila Sahánková.

Logický krok

Od 1. června je zrušený provoz České pošty v sedmitisícovém Novém Bydžově. Vedení města omezení provozu nepotěšilo, ale vnímá to jako logický krok státního podniku, který je v těžké ztrátě. „Zástupci pošty přišli s tím, že musí udělat toto opatření, které mají statisticky a ekonomicky podložené. Toto řešení se mi zdálo ze všech špatných přijatelné. Nesouhlasil jsem s ním, ale jiné na výběr nebylo. Nicméně si myslím, že to je věc, která se dá přežít, i když spousta lidí si chodila vyřizovat věci na poštu v sobotu. V ekonomické situaci České pošty mi přišlo omezení provozu v sobotu jako logický a stravitelný krok,“ reagoval starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Od května nemusí v sobotu do práce pošťačky v šestitisícovém Kostelci nad Orlicí. „Přišlo mi to jako krok, který Kostelečáky významně neovlivní. Využití poštovních služeb v sobotu bylo minimální. Nezaznamenal jsem výrazné stížnosti, ani vlnu negativních reakcí, že by někomu tato služba teď chyběla. Rozumím tomu, že když je služba ze strany občanů nevyužívaná a během dvou hodin si jednotky klientů přišly vyzvednout balíček, tak provozovatel přistoupí k takovému opatření, byť je nepopulární,“ vyjádřil se k zrušení sobotního provozu starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík. „Pro nás je důležité, že pošta zachovala dny s delší otevírací dobou, kdy v pondělí a středu má otevřeno do 18 hodin, což většina občanů vítá,“ dodal Kytlík.