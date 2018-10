Na sjezdovkách v Peci zavedou jako první v republice technologickou novinku

Pec pod Sněžkou - Letošní zima přinese na krkonošské sjezdovky novou technologii Snowsat, která se dosud používala jen v zahraničí ve velkých lyžařských areálech. V Čechách ji zavedou jako první v Peci pod Sněžkou, kde ji připravuje SkiResort Černá hora - Pec.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Michal Fanta

Snowsat umožní šetrnější hospodaření s vodou a efektivnější úpravu sjezdovek. Lyžařům to přinese kvalitněji připravené sjezdovky. „Systém Snowsat vychází z dat vysílaných družicí i systému GPS. Díky informacím z roleb dokáže monitorovat výšku sněhu na sjezdových tratích. Ta se pak promítne do mapy s přesností zhruba na tři centimetry,“ upřesnil Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora - Pec.



V minulosti takto přesné informace o výšce sněhu po celé ploše sjezdovek neměli. „Bylo nutné ji odhadnout a na jižních svazích se předzásobit i na jarní měsíce. Hodně záleželo na zkušenostech a citu zasněžovačů a rolbařů. Nyní uvidíme, kde je sněhu málo a kam sníh nahrnout,“ specifikoval Hynek výhody nové technologie.

„Bude také jasné, kde je sněhu dostatek a nebude nutné zasněžovat. Zkušenosti s touto technologií ze zahraničí ukazují, že je možné udržet rovnoměrnější vrstvu sněhu po celé sjezdovce, což je příjemné pro lyžaře. Zároveň to umožňuje zasněžovat optimálněji a efektivněji, což v důsledku znamená šetrnější hospodaření s vodou,“ dodal.



V Peci pod Sněžkou již probíhají přípravy na zavedení technologie Snowsat. „Ještě než napadne sníh, naskenujeme povrch sjezdovek a tato data převedeme do digitální mapy. Do roleb musíme nainstalovat přijímače GPS signálu a v areálu pak základní stanici systému. Jakmile sjezdovky pokryje sníh a vjedou na ně rolby, změří Snowsat výšku sněhu tak, že porovná pozici rolby na sněhu s modelem sjezdovky bez sněhu. To vše s přesností na +/- 3 centimetry,“ vysvětlil Jan Kosek z českého zastoupení firmy Kässbohrer, která je výrobcem technologie Snowsat.

Investice do zasněžování, rolby a parkovišťTechnologie Snowsat se v zahraničí začala používat v roce 2010. Využívá ji kolem třiceti lyžařských areálů na světě. Snowsat mají ve finském Levi, kde se pořádal Světový pohár v alpském lyžování, v rakouském Hoch Königu, francouzském Alpe d´Huez nebo v Motolinu, jednom z největších snowparků v Evropě, který je součástí italského střediska Livigno.



SkiResort Černá hora-Pec investuje také do nového zasněžování v lyžařském areálu v Černém Dole na sjezdovce Vyhlídková, na parkovištích v Peci pod Sněžkou instaloval nový odbavovací systém. Na Černé hoře bude pracovat nová rolba Kässbohrer Pisten Bully 600W, vybavená navijákem, což umožní kvalitnější úpravu sjezdovek i v prudším terénu. Letošní investice SkiResortu Černá hora-Pec se pohybují zhruba ve výši 25 milionů korun.