Slavnosti mají každý rok podobný ráz. Nepřipomínají velkolepou událost. Spíš působí jako možnost prožít pohodový den s rodinnou atmosférou. V zámeckém parku byly stánky s lidovými řemesly a občerstvením, na pódiu se střídali muzikanti. Lidé posedávali na lavičkách, nebo na dekách rozložených na trávníku. Někteří poslouchali muziku, jiní se bavili mezi sebou. Zdraví, i ti, kteří měli tu smůlu, že je roztroušená skleróza upoutala na vozík.

Mnozí si nakoupili v bylinkové zahradě, další si užili komentované prohlídky domova a tamního kostela, nebo koncerty přímo v kostele. Po dopolední mši byla zahájena výstava společenství Člověk a víra, kterou si lidé mohou v areálu prohlédnout až do 17. srpna. Pro malé návštěvníky bylo na nádvoří připraveno pohádkové dobrodružství a kouzelnická show.

Prostě benefiční akce, jejímž hlavním cílem je udělat co nejvíc pro ty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí. „Už osmnáct let se tady píše mimořádný příběh pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Myslím, že na něj můžeme být pyšní. Nikde jinde v Česku se nepovedlo vybudovat takové zařízení, jako v Žirči. Dokonce i při pohledu do zahraničí zjistíte, že zdejší zařízení je jedinečné,“ prohlásil Jan Staněk, manažer žirečského domova.

Nejde jen o peníze získané ze vstupného při slavnostech. Lidé mohou Domov podpořit kdykoliv. Například v rámci kampaně Daruj okno, kterou úspěšně pomohly rozjet rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová, a jejímž cílem je vyměnit na historické části domova stará okna za nová. „Po necelých čtyřech měsících kampaně se povedlo zajistit částku na více než polovinu oken, zbývá jich jen čtyřicet. První okna už jsou ve výrobě,“ potvrdil Staněk.

O úspěch Domova se podle něj zasadili nejen ti, kteří v něm pracují, ale například i ti, kteří přispívají penězi. „Vážíme si toho, že ten příběh pomoci je osmnáct let podporován. Je to příběh zapojení mnoha lidí, kteří neváhají investovat svůj čas nebo peníze, aby pomohli v péči o nemocné,“ dodal Staněk.