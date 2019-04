Dívka prodělala onemocnění zlatým stafylokokem. Zákeřná bakterie zaútočila, když byla Eva před rokem na horách v Rakousku.

Měly to být super prázdniny, ty se ale změnily v noční můru a navždy změnily život Evě i celé její rodině. Dívku přímo ze sjezdovky odvezli do nemocnice. „Lékaři mi diagnostikovali septický šok způsobený zlatým stafylokokem, amputovali mi obě nohy pod koleny a zachránili mi tak život, infekce by se jinak rozšířila dál,“ vypráví Eva Mrázková. To, že přežila, byl zázrak.

Pak ji převezli do nemocnice v Motole, ale tam přišly další komplikace, protože začala krvácet do mozku.

Eva je však velká bojovnice, která se postavila handicapu čelem a s úsměvem. Naučila se chodit na protézách, dokonce už tančí, ale chce opět sportovat a opět se postavit na lyže.

„Ráda bych pokračovala v lyžování, tancování i v aktivním životě, jaký jsem předtím měla. K tomu však budu potřebovat speciální protézy,“ říká dívka.

Na její nové protézy je určen výtěžek z letošního výstupu na Sněžku, kam se vydá i Eva. „Nejen sama pro sebe, ale i pro ostatní těžce zdravotně postižené děti. To je obrovská výzva a těšíme se, že se k nám poslední květnovou sobotu přidá co nejvíce lidí,“ říkají zakladatelé pořadatelského Nadačního fondu KlaPeto Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš.

Sraz před výstupem je v sobotu 25. května v devět hodin na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou. Evu a ostatní těžce zdravotně postižené děti mohou lidé podpořit koupí benefičního trička s originálním logem od výtvarníka Jiřího Slívy. Tričko z funkčního materiálu je možné si za 300 korun objednat na e-shopu www.klapeto.eu.

Lidé také mohou přispět na transparentní sbírkový účet NF: 2001375049/2010.

Loňský výstup vynesl pro postižené děti více než milion korun.