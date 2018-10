Na sportovní létání musí být člověk správný blázen, říká akrobatický letec Šonka

Dvůr Králové nad Labem - Je jedním z nejúspěšnějších českých sportovců posledních let, přesto zná jeho obor málokdo. „Jsou to prostě jen letadélka,“ směje se Martin Šonka. Akrobatický letec, mistr Evropy v kategorii freestyle, průběžný lídr seriálu Red Bull Air Race a především nesmírně zajímavý člověk.

Po vítězství ve Vídni jste řekl, že pocity nejdou popsat. Změnilo se už něco?

Je to pořád neuvěřitelné, takový splněný sen. Když se daří, tak je to super, všichni mi gratulují a člověk si rychle zvykne. Když forma poklesne, je to horší, ale nyní se cítím příjemně.

Kromě posledních triumfů v Air Race jste v kategorii freestyle znovu vyhrál i ME. Je tohle vrchol kariéry?

Výsledky určitě. Na Evropě jsem byl taky šestý v klasice, za což jsem rád, i když vloni z toho bylo druhé místo. Na druhou stranu, letos vkládám hodně energie do Air Race. Tréninku nebylo tolik, abych mohl pomýšlet na vyšší mety. S tím, jak příprava probíhala a jaké jsme měli technické potíže, jsem spokojen i s tímto umístěním.



Praskl vám válec u letadla, že?

Tři týdny před mistrovstvím! Příprava tak samozřejmě trpěla. Na závody jsem odcházel s tím, že nemám natrénováno a budu lítat na zkušenosti. (směje se)



Takže když se podobná závada vyskytne, trénink nelze žádným způsobem nahradit?

Než abych si sedl do jiného letadla, tak je lepší vůbec nic nedělat. Obrovskou roli hraje svalová paměť. Když letíte nahoru, nesmíte manévr přetočit ani o stupínek dál. Rotujete víc jak 400 stupňů za vteřinu a vše musí být naprosto přesné.



To nejde dělat v prostředí, které neznáte, se strojem je třeba být sžitý. Kdybych si třeba půjčil letadlo od Petra Kopfsteina, tak to je sice stejné, ale seřízeno je úplně jinak. Já bych si na něj navykl, pak bych zase sedl do svého a lítal špatně.

Jak dlouho trvá letoun seřídit, aby pilotovi vyhovoval?

Sednout bych samozřejmě mohl do jakéhokoli letadla a laik by nic nepoznal. Rozhodčí ale všechno vidí, já taky. Když dostanete sériový letoun, nastavit ho trvá i několik měsíců. Je třeba to udělat v různých polohách i figurách, aby se choval, jak má. Detail přenastavíte, pak chvíli trénujete a přijdete na to, co vyhovuje a kde je naopak třeba něco upravit nebo posunout.



Při závodech úspěšně odbouráváte veškeré emoce. Pomohlo vám v tom i vaše někdejší vojenské povolání?

Určitě, platí to ale i opačně. Jakmile dojde na létání na základě výkonnosti a rychlých reakcí, tak v momentě, kdy jste nesoustředěný a máte jiné myšlenky, vás to chytne ze sedačky letadla a posadí dvacet metrů za ni. To se nesmí stát, jde o naprosto nežádoucí věc.

Emoce se tedy projeví až poté, co vyjdete z letadla?

Já nikdy nebyl takový, že by ze mě přímo prýskaly, ale taky si samozřejmě rád zařvu. Člověk je ve stresu a v obrovském zápřahu, koncentrovat se tolik dní opravdu unavuje. Představte si, že skončí závod a vy zjistíte, že i s dobrým výsledkem. Samozřejmě, že si ulevíte a skoro přehlušíte motor, ale jinak po letišti určitě s famfárami neběháte, nebo alespoň já ne. (směje se)



Jste díky armádě navyklý spoléhat se jen sám na sebe?

Dost k tomu inklinuju. Kromě služby v armádě jsem kdysi dělal i různé individuální sporty. Na druhou stranu mám ale kolem sebe tým, který mi pomáhá. Jedná se o opravdové odborníky, není to tak, že bych si dělal všechno po svém.

Trošku odlehčím – nepotřeboval jste po posledním závodě očního? Matt Hall vás na stupínku pěkně slil šampaňským.

Ještě teď mě pálí oko. (směje se) Matt se na tiskovce chválil, že vyhrál bitvu se šampáněm, přitom jen přišel a nalil nám ho do očí. Tohle je ale úplně v pohodě, není nic příjemnějšího, než když na vás soupeř zespodu stříká šampaňské. V tom mu výhodu rád přenechám. (usmívá se)

Váš sport ještě v Česku není příliš známý. Co v něm rozhoduje?

Třeba to, jak se vyspíte, což mimochodem není detail, ale důležitý faktor. Když jdete spát ve stresu, jak závod dopadne, prakticky nemáte šanci uspět.



Další věc je nervozita, s ní ruce i nohy najednou fungují jinak, odlišně taky reagujete na kormidlo. Jediný, komu to funguje, je Matthias Dolderer, ten lítá jak splašený a pořád je efektivní. Ostatní detaily jsou podobné jako u skokanů na lyžích. Záleží například rovněž na tom, jak vám foukne vítr.



Jde tedy o dost nevyzpytatelné odvětví.

Pozor – šanci uspět má jen ten, kdo je permanentně dobře připravený a koncentrovaný. Chcete-li být na špici, musíte tohle splňovat, právě to z vás udělá vítěze. Jinak vám vítr pomůže jednou, ale příště už ne. Jde o několik věcí skloubených dohromady, které musí bez výjimky fungovat.

Incredible..Incredible..Incredible!!! Golden hattrick thanks to 1st place in #WienerNeustadt ??? pic.twitter.com/JjDUr7qrwe — Martin Šonka (@MartinSonka) September 16, 2018

Rovněž je asi důležité, abyste si sedli v týmu, který jste zmiňoval, že?

Člověk může najmout nejlepší odborníky, jenže když nefunguje chemie, nemá šanci. Řešíme spolu všechno, takže jsme i velcí kamarádi, ačkoli zase nesmíte být kamarádi až moc, aby vztah nepřekročil rámec profesionality.



Jak dlouho vám trvalo dostat se na sportovní vrchol?

Třiadvacet let, lítám od sedmnácti, ale jiní kluci jsou na tom odlišně. Například Francouzi leteckou akrobacii podporují. Kdo je dobrý, tomu věnují čas i finance. Mají taky profesionální tým složený vojáků, který za den udělá klidně i tři lety.



Připraví se, vše s trenérem vyhodnotí a proto jsou pak nejlepší na světě. U nás člověk funguje za to, co si vydělá. Supertalent se hledá mezi jedinci, kteří mají čas a především peníze, což je samozřejmě mnohem náročnější.

Taky jste to tak měl?

Než jsem měl svůj tým, tak ano. Po tréninku jsem seděl u počítače a psal všude možně, jestli by mi nepomohli. Kamarádi už stavěli domy a kupovali byty, zatímco já bydlel bez jistoty na ubytovně.



Musíte na to být dostatečný blázen. Je třeba, aby vás naplňovaly zážitky, ne to, že si domů koupíte novou vanu. Já na téhle úrovni vůbec nemusel být. Mám tři děti, tak jsem i počítal, zda jsem schopný je uživit. Kdybych nebyl, nedělám to.



O to víc si asi momentálně svou práci užíváte, ne?

Je to zaměstnání snů. Třeba když jsem běžel po závodě na pláži v San Diegu, říkal jsem si, jaká je to nádhera. Je třeba se vždycky zhluboka nadechnout a tu chvíli si užít, taková práce není na celý život. Dokonalé by bylo, kdybych mohl létání skloubit s armádou, ale to nejde. Z osobního hlediska jsem proto nyní na absolutním vrcholu.



Za chvíli vám v Red Bull Air Race končí soutěžní ročník, co po něm plánujete?

Chvíli si dám oraz, sezona byla dlouhá a neustálé vypětí organismus unavuje. Potřebuju chvíli na nic nemyslet. Užiju si tak třeba dva týdny a pak bych zase něco dělal. Nejsem úplně stavěný na to, abych vypnul a jen se válel. Například se těším na Vánoce, dáme s rodinou běžky na horách, jinak ale pauza nebude dlouhá. Poslední závod je v listopadu, pak jsou svátky a v únoru se začíná nanovo.

Martin ŠonkaŽije v Táboře, létá už od sedmnácti let. Vystudoval bakalářský obor Pilot bojového letounu na Vojenské akademii v Brně, další studia pak prožil na Univerzitě v Pardubicích, kde se školil v Managementu, marketingu a logistice v dopravě.



Nějaký čas poté strávil službou v armádě, kde létal se stroji L-29 Delfín, L-39 Albatros, L-159 Alca a Jas-39 Gripen. V roce 2010 se stal historicky prvním českým pilotem v prestižní sérii Red Bull Air Race. První vítězství si vybojoval v únoru 2017 v Abú Dhabí.



Vloni přišel o celkový titul jen těsně, letos si jej chce v posledních dvou závodech sezony v Indianapolis a Texasu pohlídat. Kromě toho je trojnásobným mistrem Evropy v kategorii freestyle.