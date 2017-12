Na štědrovečerním stole většinou nechybí ryba. O kapry od Kolowrata je zájem

Trutnov - Kádě u supermarketů připomínají tak trochu fabriku, kde na běžícím pásu třídí v gigantické drůbežárně kuřata.

Takové záběry známe z kultovního filmu Baraka – Odyssea země. Vánoční šílenství s nákupem ryb však je roky neměnným koloritem nadcházejících svátků a rybu chce mít na štědrovečerním stole většina Čechů. Kapři mají pech. Jsou totiž nejpopulárnějším smaženým masem, které s bramborovým salátem o Vánocích pojídáme v tak velkém množství. Někteří fajnšmekři si pro rybu jezdí k rybářům na sádku do Petříkovic u Trutnova. A zájem o kapra, který pochází z kolowrat-ského panství, rok od roku stále stoupá.

„V těchto dnech už musí lidé vystát dost velké fronty,“ řekla včera pokladní Lucie Perutková, která rybářům pomáhá během předvánočního prodeje. Kapra před vámi vyloví, sami si ho vyberete. V případě zájmu tady za poplatek rybáři kapra vyvrhnou, rozporcují, očistí od šupin. Dokonalý servis.

Parkoviště je tu jen malé, a tak auta už parkují i podél silnice. Kromě kaprů z Opočna jsou tu jako obvykle k mání i pstruzi, kteří vyrůstají v místní líhni. Ostatní ryby v nabídce se však i do Petříkovic dovážejí. Na odbyt jdou štiky, amuři, líni, sumci, candáti a tolstolobici. „To vše je však pouze na objednávku. Otevřeno máme ještě v pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 18 hodin a na Štědrý den už jen mezi devátou a desátou hodinou vydáme zákazníkům ryby, které mají objednané,“ dodala Lucie Perutková.