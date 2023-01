Novák byl od začátku až do konce u rozsáhlého pátrání. Také kvůli tomu, že měl na stanici v Peci pod Sněžkou v pátek službu, když tam policisté začali zjišťovat informace o pohybu pohřešované ženy s dítětem a požádali Horskou službu o spolupráci. V pondělí je horští záchranáři objevili mrtvé v lese na trase mezi stanicí lanové dráhy na Růžové hoře a Portáškami. Podle kriminalistů se jednalo o vraždu a sebevraždu.

„V souvislé a jednotně postupující rojnici se pohybovalo sto lidí v pětimetrových rozestupech. Matku s dítětem se podařilo najít na úplném kraji rojnice ve větším remízku zhruba ve třech čtvrtinách trasy z Růžohorek k Portáškám. Nebylo to úplně odlehlé místo. Podle informací, které potvrdil soudní lékař, by jim nebylo ani dříve pomoci,“ řekl Novák.

Rekordní počet záchranářů v terénu

Nález mrtvých těl byl otřesný. Novák strávil na místě činu s kolegou z Pece pod Sněžkou více než pět hodin, protože byl požádán policií o zajištění a ohledání místa tragédie. „Situace je o to složitější, pokud je v případu mrtvé dítě. Dlouho budu mít před očima obrázek, který jsem na místě viděl. To z hlavy nejde jen tak dostat, zvlášť, když má člověk také děti. Je to hodně nepříjemné a smutné,“ přiblížil šokující událost.

V pondělí, kdy měli policisté v ruce klíčové důkazy o pohybu pohřešované ženy na Růžové hoře, se zapojilo do pátrání 100 členů Horské služby z Krkonoš a Jizerských hor a dalších 17 z Polska.

„Nepamatuji zásah, kterého by se účastnilo tolik lidí. To je obrovské číslo na jeden den. Ani při pádu lavin jich tolik nebývá,“ poukázal Novák na výjimečnost pátrání.

Pokud spadne lavina, vyráží na místo co nejrychleji každý, kdo může, aby se podařilo vyhrabat lidi, kteří v lavině uvízli.

Pomohly kamery

Při pátrání po ženě s dítětem měli horští záchranáři v neděli kolem 23. hodiny díky kamerovému záznamu reálnou představu, kde se mohla pohřešovaná žena pohybovat. „Důležitým vodítkem bylo, že jsme věděli, že loni v podobném čase se žena na stejném místě pohybovala a nebylo pro ni neznámé. Další klíčové informace vyplynuly z kamerových záznamů, kde se je podařilo identifikovat. Proto jsme vstoupili do pátrání s větším počtem lidí,“ objasnil Novák.

„Všichni kolegové, kteří přijeli z Krkonoš, Jizerských hor a Polska, zaslouží poděkování. Také spolupráce s ostatními složkami byla velice dobrá. Poznal jsem nové lidi, kteří své práci rozumí a chtějí ji dělat co nejlépe,“ ocenil týmovou spolupráci.

Informace o pohybu matky s dítětem dlouho chyběly, proto pátrání probíhalo na velkém prostoru a začalo nakonec úplně jinde, než byli nalezeni.

„Vývoj pátrání byl zvláštní tím, že nebyly žádné informace, dlouho se nedařilo zjistit nic o výskytu pohřešované ženy a dítěte. Proto se prohledávala různá místa, kam by mohla maminka s tříletým dítětem vyrazit. Bylo to trochu hledání jehly v kupce sena, oblast Pece pod Sněžkou představuje velký prostor. Existuje hodně cestiček, kterými se lidé mohou vydat. Kvůli tomu, že sníh není, se mohli pohybovat na různých cestách. Variant bylo hodně, což bylo pro pátrání složitější. Kvůli chybějícímu sněhu jsme nemohli všude použít skútry, čtyřkolku nebo lyže, terén jsme museli prochodit,“ popisoval horský záchranář z Pece pod Sněžkou.

Začínali na Černé hoře

Pátrání začínalo v sobotu dopoledne na Černé hoře. „Procházeli jsme od Černé boudy po hlavní cestě v rojnici deseti lidí ke Kolínské boudě, kde to je turisticky hodně zajímavá lokalita pro rodiny s dětmi. Pokračovali jsme po hlavním hřebeni na bufet Na Rozcestí a Liščí horu, abychom prověřili všechny cesty,“ upřesnil.

Pátrání končilo v sobotu a neděli, kdy se do něj zapojili i dobrovolní hasiči z krkonošských obcí, po setmění. „Hledat v noci v lesním porostu, kde není sníh a je o to hůře vidět, by bylo nebezpečné i pro nás,“ vysvětlil Novák.

Pátrací akce, do které se zapojily během tří dnů v Krkonoších celkem dvě stovky lidí, byla ve všech ohledech mimořádná. „Celá událost je velice smutná. Mohla se ale stát kdekoliv jinde. Maminka s dítětem vyhodnotila svoji osobní situaci tímto způsobem zrovna, když byla v Krkonoších,“ dodal Novák.