Za posledních sedm dní přibylo v průměru na počet obyvatel nejvíce nakažených v zemi na Trutnovsku. Druhé je v tomto ohledu Hradecko a třetí Rychnovsko. Teprve pak následují okresy z jiných částí České republiky.

Těsně před vánočními svátky bylo aktivních případů na Trutnovsku o 1650 méně. Tento týden hygienici zaregistrovali již 1243 případů. V pátek začalo v nemocnicích v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem očkování proti covidu-19.

Rozsáhlé šíření koronaviru v regionu má výrazný dopad na trutnovskou nemocnici, kde je nejvíce hospitalizovaných pacientů od začátku pandemie a její kapacity jsou přeplněné. Nemocnice proto musí přistoupit k nutným opatřením. Omezí veškerou neakutní zdravotní péči včetně ambulantní. "Koncentrujeme všechny dostupné síly a prostředky na zvládnutí akutní situace a dalšího navýšení covidových lůžek formou vytvoření třetího covidového oddělení," vysvětlil ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka.

"Bohužel jsme již nyní v situaci, kdy jsme za hranou našich reálných kapacit v poskytování adekvátní zdravotní péče," přiznal Procházka. "V předchozích dnech již byla lůžka covidových oddělení naplněna nad rámec deklarovaných kapacit a pacienty s covid-19 již máme také na vyčleněných infekčních pokojích standardních oddělení," dodal.

Špitál drtí vedle náporu covidových pacientů také chybějící personál. V Trutnově je ve stavu nemocných či v karanténě zhruba čtvrtina pracovníků nemocnice. K tomu nemá ani studenty, kteří jí pomáhali na podzim.

Nemocnici by velmi pomohla jakákoliv pomoc od zdravotníků v regionu, kteří by nabídli své síly, například i jen na minimum služeb v těchto těžkých týdnech. Každá kvalifikovaná pomoc je pro nemocnici velmi žádoucí a vítaná.

Začíná očkování



V trutnovské a dvorské nemocnici, stejně jako ve třech dalších špitálech Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, začalo v pátek dopoledne očkování proti covidu-19. Mezi prvními budou očkováni zdravotničtí záchranáři a zdravotníci pracující na odděleních s vysokým rizikem nákazy.

"Jsem rád, že je velký zájem našich zdravotníků o očkování. Je to cesta zpět k normálnímu životu. Proto prosím, pokud je to jen trochu možné, nechte se oočkovat," vyzval krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

V dalších dnech bude pokračovat očkování dalších ohrožených zdravotníků nemocnic, kteří o očkování projevili zájem a hospitalizovaných pacientů, pro které by byla nákaza nebezpečná. Harmonogram očkování v krajských nemocnicích dále počítá s vakcinací zdravotníků ambulantního sektoru, a to především praktických lékařů, pracovníků a klientů sociálních služeb a následně nejstarších občanů. V krajských nemocnicích bude celkem očkováno přibližně 1000 lidí týdně.

"Očkování bude ve všech našich nemocnicích probíhat pět až sedm dní v týdnu, po osmi hodinách denně. Po PCR a antigenním testování a především náročné péči o pacienty představuje očkovací proces další z úkolů pro naše zdravotníky, který v době personálního oslabení zajišťují. Děkuji jim za jejich pracovní nasazení v těchto nelehkých týdnech," řekl při zahájení očkování v krajských nemocnicích předseda zdravotnického holdingu Marian Tomášik.

Nemocnice v kraji by měly během ledna obdržet zhruba pět tisíc dávek vakcín firmy Pfizer, v únoru pak 10 tisíc a v březnu 15 tisíc dávek. Dodávky by měly být do nemocnic dodávány v pravidelných týdenních intervalech.