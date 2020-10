Na území ORP (obce s rozšířenou působností) Trutnov je největší počet případů v Trutnově, kde je k pondělí 19. říjnu 254 onemocnění covid-19, a Rtyni v Podkrkonoší. Tam se vyskytuje 55 případů, když během jednoho týdne tam narostl počet případů o 47. V Trutnově byl týdenní nárůst 178 osob. V Úpici, kde se vyskytlo největší ohnisko koronaviru v kraji v září, je aktuálně 29 nemocných, v Janských Lázních 26, v Mladých Bukách 25, v Batňovicích 12, v Žacléři a Zlaté Olešnici 11, v Bernarticích, Chotěvicích a Pilníkově 10. Tři osoby z ORP Trutnov jsou s covidem-19 hospitalizovány v nemocnici.

Na pondělní tiskové konferenci po jednání bezpečnostní rady ORP Trutnov sdělil údaje o počtu nemocných starosta Trutnova Ivan Adamec.

V kraji se aktuálně vyskytuje více než čtyři tisíce onemocnění covid-19, a to 4096. Přes tisíc jich je na Hradecku (1403) a Náchodsku (1011). Na Hradecku zemřelo 13 osob, na Náchodsku 18.

Na Semilsku je podle údajů Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 568 aktivních případů onemocnění covid-19, šest lidí zemřelo. Počet onemocnění nejvíce roste na Turnovsku, minimálně naopak na Jilemnicku.

Na testy můžou lidé zamířit v podkrkonošském regionu do Trutnova, Dvora Králové nad Labem a Jilemnice.

Oblastní nemocnice v Trutnově rozšířila od minulého týdne provozní dobu odběrového stanu. Je to kvůli stoupajícímu zájmu o vyšetření na covid-19 a zhoršující se epidemiologické situaci. Trutnovští zdravotníci odběry provádí také o víkendu, v sobotu i v neděli v čase 7 do 15 hodin. Ve všední dny ve stejnou dobu. Ve Dvoře Králové nad Labem v nemocnici jsou odběry ve všední dny od 7 do 11 hodin.

Testy na covid-19 provádí také jilemnická nemocnice v objektu před novou poliklinikou (bývalá oční optika) v pracovní dny a v sobotu od 7.30 do 11 hodin, žadatelem tam může být krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Bez žádanky nelze objednávku v Jilemnici provést, vyšetření samoplátců se tam neprovádí.

Provozní doba odběrových míst:



Oblastní nemocnice Trutnov: denně 7.00 – 15.00

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem: všední dny 7.00 – 11.00

Masarykova městská nemocnice Jilemnice (nová poliklinika) pondělí – sobota 7.30 – 11.00