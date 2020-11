Rapidně ovšem přibylo úmrtí - od minulého pondělí o 39. Za jediný týden zemřelo na Trutnovsku kvůli koronaviru více lidí než před tím za celé období pandemie. Celkový počet obětí se zvýšil na 77.

V Trutnově klesl počet aktivních případů onemocnění covid-19 na 436, ve Dvoře Králové nad Labem na 206, ve Vrchlabí na 140. Ve Rtyni v Podkrkonoší se snížil počet na 48. Hostinné má 66 případů, Úpice 55, Rudník 42, Mladé Buky 33, Žacléř 31, Svoboda nad Úpou 27, Pilníkov 25, Bílá Třemešná a Malé Svatoňovice 24 případů.

V Královéhradeckém je nyní rizikové skóre v novém protiepidemickém systému (PES) na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Na stejné hodnotě je index rizika v součtu pro celou Českou republiku. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví.

V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření na ta, která odpovídají čtvrtému stupni rizika. Platit by měla zřejmě od příštího pondělí a znamenala by například otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21 na 23 hodin.

Ne ve všech okresech Královéhradeckého kraje je situace stejná. Nejlépe si podle systému PES vede Hradecko, kde je index rizika na čísle 65. Na Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku odpovídá číslu 70, na Trutnovsku je na hodnotě 72. Všechny okresy se tak ale drží pod potřebnou hranicí 75. U všech okresů navíc platí, že křivka rizika v nich dlouhodobě klesá.

Počet aktivních případů v kraji se za posledních 24 hodin opět výrazně snížil. Tentokrát zhruba o šest stovek. V kraji je nyní 4193 lidí s nákazou nemocí covid-19, asi o dva a půl tisíce méně než minulé pondělí. Za poslední den se nakazilo pouze 103 lidí, což je nejmenší přírůstek od prvního říjnového týdnu. Osm stovek lidí se naopak z onemocnění covid-19 vyléčilo. Počet obětí se zvýšil o devět na celkových 319.