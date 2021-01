Za poslední týden se objevilo 1614 nových případů, došlo i ke 24 úmrtím. Naproti tomu se za posledních sedm dní uzdravilo 1171 osob. Od začátku pandemie zaznamenalo Trutnovsko 11 180 případů koronaviru.

V celém Královéhradeckém kraji se dostal počet lidí, kteří aktuálně bojují s onemocněním covid-19, k hranici 10 tisíc. V kraji je přesně 9973 aktivních případů, přesně o tři stovky víc než před týdnem. Při vrcholu druhé vlny pandemie bylo v regionu loni na podzim v jeden čas nemocných maximálně něco přes osm tisíc. Za poslední týden v kraji zemřelo v souvislosti s koronavirem 79 lidí.

Přesto se ze statistik dají vyčíst i nadějné zprávy. V tomto týdnu o něco klesly denní přírůstky nakažených, ani jednou nepřibylo za jeden den více než tisíc nakažených. V minulém týdnu se to přitom stalo hned pětkrát. Pokud nezačnou denní přírůstky znovu narůstat, měl by v nejbližších dnech začít klesat i počet nemocných. Uzdravovat by se měli začít lidé, kteří byli pozitivně testováni na začátku měsíce.