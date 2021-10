Největším překvapením voleb je úspěch starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové, kandidující na 7. místě kandidátky Pirátů a Starostů. Obdržela 10 910 preferenčních hlasů, nejvíce v celém Královéhradeckém kraji, a míří do Poslanecké sněmovny. Tu naopak opustí krajský lídr komunistů Zdeněk Ondráček, ale také krajský lídr Pirátů Martin Jiránek a poslanec ANO Pavel Plzák, všichni tři z Trutnova. Poslanecký mandát obhájil starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Je to úžasný výsledek, který odráží současnou náladu ve společnosti, kdy si většinová společnost říká, že by to takhle dál už jít nemůže a že musíme nastavit změnu a něco s tou společností udělat," uvedl Adamec, který vedl v Královéhradeckém kraji kandidátku koalice Spolu.

Lucii Potůčkovou hodně zaskočilo, že se stane poslankyní. "Nedá se říct, že bych skákala radostí, je to obrovská zodpovědnost a přistupuji k tomu jako máma dvou dětí. Bude to pro mě veletoč v životě. Ale myslím si, že někdo za ženské, venkov a Krkonoše je ve Sněmovně potřeba," řekla Deníku. "Za nejpodstatnější ve volbách považuji to, že poskládáme koaliční většinu, a že se do Sněmovny nedostali komunisté. To vidím jako největší úspěch. Konečně se vypořádáme s minulostí," reagovala na výsledky voleb.

Zdeněk Ondráček, krajská jednička komunistů, ve Sněmovně naopak končí. "Děkuji za 1289 přednostních hlasů, což bylo 12,69 %. Na obhájení mandátu to však nestačilo. Po osmi letech mi tak začíná další etapa života. Jsem na ni připraven," napsal Ondráček na sociální síti.

Koalice SPOLU vyhrála ve všech třech největších městech, Trutnově (30,86), Dvoře Králové nad Labem (31,28) a Vrchlabí (29,21). Nejvíce hlasů dostala v horských střediscích - v Peci pod Sněžkou 53,82 procent, Špindlerově Mlýně 47,84, ve Strážném 47,27, Malé Úpě 45,02. Pro hnutí ANO nejvíce hlasovali lidé v Trotině (39,53), Bílých Poličanech (38,17), Chotěvicích (35,16).

Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, která obdržela 15,87 procent hlasů. Pětiprocentní hranici na Trutnovsku překročilo už jen SPD (9,74). Přísaha Roberta Šlachty (4,48) přeskočila i ČSSD (3,92) a KSČM (3,34). Následovaly Trikolora (2,90), Volný blok (1,53), Strana zelených (1,21).

OKRES TRUTNOV

Volební účast 66,28 %

SPOLU 28,98 %

ANO 26,22 %

Piráti a Starostové 15,87 %

SPD 9,74 %

Přísaha 4,48 %

ČSSD 3,92 %

KSČM 3,34 %

Trikolora-Svobodní-Soukromníci 2,90 %

Volný blok 1,53 %

Strana zelených 1,21 %